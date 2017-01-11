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11 Ocak 2017 12:36

Malatyalı taekwondocular dereceyle döndüler

Malatyalı taekwondocular dereceyle döndüler

11 Ocak 2017 12:36

Elazığ Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Yakup Kılıç Spor Salonunda yapılan müsabakalara 7 İl 90 sporcu 14 antrenör katıldı. Müsabakalarda Malatya’yı temsil eden taekwondo takımı bayanlarda 52 puanla birinci, erkeklerde ise 26 puanla ikinci oldu.
Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğü 2016-2017 faaliyet programında yer alan, 6 - 8 Ocak tarihleri arasında Elazığ’da yapılan Anadolu Yıldızlar Ligi Taekwondo Grup Müsabakaları sona erdi.
Elazığ Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı Yakup Kılıç Spor Salonunda yapılan müsabakalara 7 İlden 90 sporcu, 14 antrenör katıldı. Malatya’yı temsilen katılan taekwondo takımı bayanlarda 52 puanla birinci, erkeklerde ise 26 puanla ikinci oldu.
Bayanlarda dereceye giren sporcuların isimleri şöyle:
29 kilogramda Ebrar öksüz birinci, 33 kilogramda Ceren Güneş birinci, 37 kilogramda Kardelen Kavak ikinci, 41 kilogramda Şenay Akgül birinci, 44 kilogramda Beyza Nur Kalkan üçüncü, 47 kilogramda Rabia Kaya birinci, 51 kilogramda Ayşe Nur Çelik birinci, 55 kilogramda Halime Özlem Kuzucu birinci, 59 kilogramda İsra Gül Turhan birinci, +59 kilogramda Merve İrem Kadıoğlu ikinci.
Erkeklerde dereceye giren sporcuların isimler şöyle:
33 kilogramda Kadir Son üçüncü, 37 kilogramda Mert Timur ikinci, 41 kilogramda Taner İyem üçüncü , 45 kilogramda Mustafa Tanış birinci, 49 kilogramda Serhat Keklik üçüncü, 53 kilogramda Muhammed Burak Özen üçüncü, 57 kilogramda Furkan Türkoğlu üçüncü, 61 kilogramda Tarık Elbir üçüncü, 65 kilogramda İbrahim Duhan Turhan birinci, +65 kilogramda Ahmet Burak Kaya ikinci.
Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü yayımladığı mesajda, Anadolu Yıldızlar Ligi Taekwondo Grup Müsabakalarında dereceye giren sporcuları ve antrenörleri tebrik ederek, başarıların devamını diledi.



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