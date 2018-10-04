Malatyalı taraftarlar Adem Büyük'e destek olurken, Abdullah Avcı'yı ise kınadı

Y. Malatyaspor takım kaptanı Adem Büyük ile M.Başakşehir takımı teknik direktörü Abdullah Avcı arasında yaşanan tartışma ve Adem Büyük'ün 'Bana vurdu' şeklinde açıklaması üzerine Malatya taraftarlardan tecrübeli kaptana destek geldi.

Merkezi İstanbul'da bulunan İstanbul Marmara Derebeyleri Taraftarlar Derneği'nin başkanı Erhat Tuhan, sarı kırmızılı takımın antrenmanını ziyaret ederek Adem Büyük çiçek verdi.

Adem Büyük'e yapılanı kınadıklarını belirten Tuhan, "İstanbul'dan kalkıp kaptanımıza destek vermek için buraya geldik. Kaptanımız Malatya'nın dik duruşudur, gururudur. Her zaman kaptanımızla gurur duyuyoruz, her zaman yanındayız. Kaptanımıza bundan sonraki maçlarında ve özellikle Sivas maçında gol bekliyoruz. Başarılar diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Futbolcu Adem Büyük ise taraftarın desteğini hissetmenin güzel bir duygu olduğunu ifade ederek, "Zor bir süreçti ama bütün Malatya'nın hem burada olsun hem de İstanbul'daki taraftarlarımızın olsun desteğini hissetmek güzel. İnşallah camiamıza faydalı olmaya devam edeceğiz. Bunun için çok çalışacağız" diye konuştu.