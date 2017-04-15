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15 Nisan 2017 12:36

Malatyalılar Alanya’da buluştu

Antalya’nın Alanya ilçesinde yaşayan Malatyalılar düzenlenen gecede bir araya geldi.

Malatyalılar Alanya’da buluştu

15 Nisan 2017 12:36


Alanya Malatyalılar Kültür Derneği tarafından bir otelde düzenlenen geceye AK Parti Antalya Milletvekili Sena Nur Çelik, İstanbul eski bağımsız milletvekili olan Malatyalı İhsan Barutçu, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, MASTÖB Genel Başkanı ve aynı zamanda Evkur Yeni Malatyaspor başkanı olan Adil Gevrek, Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu ile Malatyalı bürokratlar ve davetliler katıldı. Gecede bir konuşma yapan Alanya Malatyalılar Derneği Başkanı Mustafa Sönmez amaçlarının gurbetteki Malatyalıları bir araya getirmek olduğunu ifade ederek “Burada birçok rengin bir arada olduğu gecede bizleri onurlandıran tüm hemşehrilerimizi yürekten kutluyorum. Dünyanın neresinde olursa olsun Malatyalılar birlik beraberlik içerisinde çok daha özel ve güzeldir. Allah birlik ve beraberliğimizi bozmazın” dedi.


MASTÖB Genel Başkanı Adil Gevrek ise, futbolda Malatya’yı en güzel şekilde temsil etmeye çalıştıklarını söyledi. Evkur Yeni Malatyaspor olarak süperlik yolunda ilerlediklerini belirten Gevrek, “Kısmetse süper lige çıkıp temsili noktasında en güzel yerde olacağımıza inanıyoruz. Önümüzde kritik bir Eskişehirspor maçı var buradan tüm hemşehrilerimizi de bu maça davet ediyorum” diye konuştu.


Konuşmaların ardından gece Malatyalı sanatçılar Mehmet Balaban ve Muharrem İmik’in sahne alması ile devam etti.




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