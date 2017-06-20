Malatyalılar Genç MASTÖB sahurunda bir araya geldi

Sahur programında konuşan MASTÖB Genel Başkanı ve Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek, MASTÖB ailesi olarak Malatya’yı ve Malatyalıları dünyanın her yerinde gururla temsil ettiklerini dile getirerek, sahur programını düzenleyen Genç MASTÖB’e teşekkür etti.

Pütürge Belediye Başkanı Mehmet Polat ise, programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, MASTÖB’ün Malatya’nın tanıtımı açsından büyük hizmetlerde bulunduğunu söyledi.

Ramazan ayının hayırlara vesile olmasını temenni eden Başkan Polat, vatandaşların mübarek Kadir Gecesini de kutladı.

İstanbul Bağcılar MASTÖB standında gerçekleştirilen sahur programına Pütürge Belediye Başkanı Mehmet Polat, MASTÖB Genel Başkanı ve Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek, MASTÖB Gençlik Kolları Başkanı Bilal Elmas, Avrupa yakası MASTÖB Şube Başkan Aziz Damar Malatyalı iş adamları, MASTÖB Genel Merkez ve Şube Yönetim Kurulu ve teşkilat üyeleri ile birlikte İstanbul’da yaşayan Malatyalılar katıldı.