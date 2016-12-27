Malatyalılar randevu sistemine ilgi göstermiyor

Malatya Kamu Hastaneleri Biriliği Genel Sekreteri Dr. Vahap Boztepe, Malatyalıların randevu sistemine ilgi göstermediğini belirterek, hastanelerde oluşan yoğunluğu azaltmak için vatandaşları Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) kullanmaya davet etti.

Malatya İl Sağlık Müdürlüğünde basın toplantısı düzenleyen Malatya Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Dr. Vahap Boztepe, Malatya’da sağlık kalitesini artırmak adına yapılacak çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Hastanelerdeki yoğunluğu azaltmak için Sağlık Bakanlığı tarafından geçtiğimiz yıllarda Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS)’ne geçildiğini hatırlatan Boztepe, Malatyalıların ise bu sisteme pek fazla rağbet göstermediğini belirterek hem hastanelerdeki yoğunluğun azalması hem de sağlık kalitesinin artması için Malatyalıları MHRS’yi kullanmaya davet etti.

“Siz hastaneye gitmeyin hastane size gelsin”

Hastanelerde çok ciddi bir yoğunluk olduğunu ifade eden Boztepe, “Özellikle Malatya Devlet Hastanesi’nde günde 8 bin ile 10 bin arasında hasta bakılıyor. Bu da hastanelerimizde yığılmaya neden oluyor. Mesela 11:30’da muayene olacak bir hasta 08:30’da hastaneye geliyor. Bu hem hastamız için ciddi bir zaman kaybına hem de sağlık kalitesinin düşmesine neden oluyor. Bunu önlemek için Sağlık Bakanlığımız Merkezi Hekim Randevu Sistemini geliştirdi ancak vatandaşlarımız bu sisteme pek fazla ilgi göstermiyor. Bundan dolayı da Malatya’da hala randevuyla bakılan hatsa sayısı yüzde 10 ile yüzde 15 arasında. Vatandaşlarımız hastanede geçireceği vakti daha faydalı yerlerde geçirebilir. Biz bunun için; ‘Hastalarımızın sağlığı gibi zamanı da bizim için önemidir’ diyoruz ve hastalarımızın randevu ile gelip hastanede beklemeden muayene olmalarını istiyoruz. Bir başka deyişle ‘Siz hastanede beklemeyin hastane sizi beklesin’ diyoruz. Vatandaşlarımız hastanelerde sıra beklememek için dilerlerse; Alo 182’yi arayıp randevu alabilirler veya www.mhrs.gov.tr adresinden ya da telefonlarına indirecekleri mobil uygulama ile de randevu alabilirler” diye konuştu.

“Ağız ve diş Sağlığı Hastanesinde akşamları da hizmet verilecek”

Boztepe, konuşmasında Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesinde ve Ağız ve Diş Sağlığına bağlı Fırat Semt Polikliniğinde artık akşamları da hizmet verileceğini müjdeleyerek “1 Ocak’tan itibaren mesai dışında da çalışma başlayacak. Şimdiye kadar sadece gündüz hizmeti veriyorduk artık oradaki yığılmayı önlemek ve gündüz gelemeyen hastaları muayene etmek için akşam saat 21:00’a kadar en az 7-8 Polikliniği açarak Ağız ve Diş Sağlığı hizmeti vereceğiz. Akşamları da gündüz yapılan bütün işlemler yapılabilecek. Şimdiye kadar akşamları sadece acil hizmeti veriyorduk ve halkımızın çoğunun bundan memnun olmadığını gördük. Acile muayeneye giden bir hastaya sadece ilaç verilip sabah geri gelmesi söyleniyordu ama artık orada akşamları da hizmet vereceğiz” şeklinde konuştu.