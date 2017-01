Malatyalılar teröre karşı bir oldu

Malatya Valiliğinin öncülüğünde kentteki tüm sivil toplum kuruluşları ve derneklerin katılımı ile teröre karşı ortak miting düzenlendi.

Malatya’da Millet Meydanında gerçekleştirilen ‘Malatya teröre karşı el ele’ mitingine on binlerce Malatyalı katıldı. Malatyalılar, ellerinde Türk bayrakları ile hep birlikte terörü lanetledi. Battalgazi Belediyesi Mehteran ekibinin gösterisi ile başlayan mitingde Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Şevket Keskin, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç, Demir-Yol İş Sendikası Şube Başkanı Nurettin Öndeş, Hacı Bektaşı Veli Derneği Başkanı Hasan Meşeli, Cem Vakfı Malatya Şube Başkanı Eşref Doğan, İl Müftüsü Ümit Çimen, CHP İl Başkanı Enver Kiraz, MHP İl Başkanı Mehmet Erdem ve AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı konuşma yaptı.

Mitingde söz alan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır Türkiye üzerinde kurulan tuzakları bozmak için herkesin birlikte olması gerektiğini ifade ederek, "Bilinçli olmamız lazım, bu tür oyunlara karşı uyanık olmamız lazım. Terör asla bizi korkutmamalı, ne biz yılacağız ne de terörün karşısında diz çökeceğiz. Bir olacağız ve hep birlikte ülkeyi daha da fazla kalkındıracağız. Daha çok çalışacağız, bir ve beraber olacağız" diye konuştu.



"Daha çok kenetleneceğiz"

Terörün hedefinin insanlık olduğunu ve kimden gelirse gelsin terörün karşısında olduklarını söyleyen Çakır, "Vatanımız için, birliğimiz ve beraberliğimiz için, geleceğimiz için onurlu duruşumuzu her zaman koruyacağız. Daha çok kenetleneceğiz" dedi. Tüm terör örgütlerinin birleşerek Türkiye’ye saldırdığını ve bunların perde arkasının olduğunu söyleyen Çakır, "Terörün her türlüsüne karşı dik duracağız" diye konuştu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık da, "Bu bayrak inmez, bu ezan dinmez, bu ülkeyi hiç kimse bölemeyecek" diyerek Türkiye’ye kimsenin diz çöktüremeyeceğini söyledi. Çalık, "Bütün dünyaya sesleniyoruz, bu milletten korkun. Malatya bugün tek yürek, tek ses,teröre karşı tek yürek" ifadelerini kaydetti. Türkiye’de 78 milyon insanın bu bayrak ve vatan için canını feda etmekten tereddüt etmeyeceğini belirten Çalık, "Korkanlar inlerine girdiler, korkanlar yurt dışına kaçtılar. Ama bilsinler ki o inlerine hep birlikte girdik, girmeye de devam edeceğiz. Tek bir terörist kalana kadar mücadelemiz sonuna kadar devam edecek. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde, çizdiği yolda, istikamette yolumuza sonuna kadar devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.



"Tüm halkımızla birlikte geleceğe onurlu bir şekilde yürüyeceğiz"

Teröre karşı düzenlenen el ele mitinginde son olarak söz alan Malatya Valisi Mustafa Toprak ise, 15 Temmuz sonrasında aynı meydanda 40 gün süreyle ülkeye ve birlikteliğe sahip çıkıldığını belirterek "Hep birlikte tek yürek olduk. Bir olduk, beraber olduk, diri olduk, birlikte Türkiye olduk, kardeş olduk" ifadelerine yer verdi. Ülkenin önüne konulan her türlü senaryoyu birlikte yok edeceklerini kaydeden Vali Toprak, "Ne vatanımızı böldüreceğiz ne de kardeşliğimizi yok edeceğiz. Geçmişte olduğu gibi birlikte hareket ederek tüm halkımızla birlikte geleceğe onurlu bir şekilde yürüyeceğiz" diye konuştu. Vali Toprak, mitingin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

Konuşmaların ardından İl Müftüsü Ümit Çimen tarafından dua yapıldı. Mitingin ardından binlerce kişi mehteran eşliğinde İnönü Caddesi üzerinden Öğretmenevi’ne kadar teröre karşı yürüyüş gerçekleştirdi.