Malatya'nın değerleri Kültür Evinde yaşatılıyor

Malatya Kültür Evi'nde Malatya'nın yetiştirmiş olduğu sanatçılardan Kemal Sunal ve Ahmet Kaya'nın balmumu heykelleri ve özel eşyalarının da yer aldığı odalara yer veriliyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi yapmış olduğu hizmet ve yatırımlarının yanında sosyal ve kültürel alanda yapmış olduğu çalışmalarla vatandaşların takdirini toplamaya devam ediyor.

Malatya'ya ve değerlerine sahip çıkan Malatya Büyükşehir Belediyesi, Malatya Kültür Evi'nde Malatya'nın yetiştirmiş olduğu sanatçılardan Kemal Sunal ve Ahmet Kaya'nın balmumu heykelleri ve özel eşyalarının da yer aldığı odalara yer vererek unutulmamasını amaçlıyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, ünlü sanatçının ölüm yıldönümünde Malatya Kültür Evi'nde bulunan ve Ahmet Kaya'nın anılarının yaşatıldığı müzeyi ziyaret etti.

16 Kasım 2000 yılında Paris'te geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Ahmet Kaya'nın ölüm yıldönümü nedeniyle bir açıklama yapan Başkan Polat, “Ahmet Kaya, müzik alanında unutulmaz izler bırakan ve Malatya'mızın yetiştirmiş olduğu ses sanatçılarından biridir. Ahmet Kaya o günün şartlarında farklı bir ses olmuş, özgürlüğü dile getirmiştir ve bundan dolayı büyük baskılara maruz kalmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımızın söylemiş olduğu bir şiir sonrasında cezaevine girmesinin ardından Cumhurbaşkanımızın yanında olmuş, o gün de özgürlüğü seslendirmiştir. Baskı hiçbir zaman ebedi olmamış, baskıcılar tarihte rollerini tamamladıktan sonra tarihin derinliklerinde kaybolup gitmişlerdir. Ahmet Kaya 12 Eylül'den sonra sesiyle özgürlüğe, hürriyete haykırmıştır. Ahmet Kaya'yı bugün ölüm yıldönümünde rahmet ve minnetle yâd ediyoruz. Allah ailesine sabırlar versin” diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Ahmet Kaya'nın şahsi eşyalarını Malatya Kültür Evi Ahmet Kaya müzesine hediye eden eşi Gülten Kaya'ya da teşekkür etti.