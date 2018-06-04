Malatya’nın en büyüğü Eğitim Bir Sen

Eğitim çalışanlarının yine Eğitim-Bir-Sen’ e teveccüh gösterdiğini ifade eden Yıldırım, “Örgütlenerek dayanışma, eğitim çalışanlarının haklarını koruma, geliştirme, yasaklarla mücadele etme, özgürlük alanlarını genişletme mücadelesinde çeyrek asrı geride bıraktığımız bu Mayıs ayında özgün sendikacılığımızın eğitim çalışanları tarafından yine teveccühe mazhar olduğuna şahit olduk. Faaliyetlerini sadece özlük haklarıyla sınırlandırmayan, üyesinin geleceği kadar ülkesinin geleceğini de önceleyen mücadele anlayışını; millet iradesinin ayakta kalmasını, kazanımlarımızın hayatta kalmasını, millî kültürümüzün gençlere miras olarak aktarılmasını, eğitimin bir maarif davası olarak algılanmasını çevreleyen bir dönemin sonunda daha da büyüdük, mevcuda yeni değerler kattık ve kazandık. Böylece dünden bugün değişmeyen bir anlayışla yazılan bir büyüme hikayesi daha tarihe geçti. Eğitim-Bir-Sen, hak arayanların en güçlü buluşma ve örgütlenme adresi olmanın da ötesinde ülkemizin düşünen aklını, entelektüel duyarlılık ve cesaretini temsil eden en büyük sivil toplum örgütü, başta eğitim çalışanlarımız olmak üzere, gördüğü yoğun teveccühle kitlesel birleşmenin, bütünleşmenin merkezi, bir çeyrek yüzyılı aşan çalışmalarla ülke ve toplumun aktif, canlı bir değeri, insan hakları ve demokrasi mücadelesinin güvencesi, önemini tarihine, kültürüne, ülkesi ve milletine bağlı olmaktan alan, dinamizmi millî varlığımıza mal olmuş kurumsal bir değerdir. Birlerle başlayan sendikal yolculuk, hak ve özgürlük mücadelesi yeni üyelerle daha da güçlendi. İmzalanan mutabakat metinlerine göre üye sayımız, Eğitim-Bir-Sen 1 ve 2 No’lu Şubeler olarak ilimizde 7 bin 161, ülkemiz genelinde toplam 426 bin 647’ye ulaşmış durumda. Bu, sadece bir başarı değil, başarının, başarmanın destanıdır. Bu başarı, hiç kuşkusuz inancın, güvenin, azmin, doğruluğun, yapıcı olmanın, disiplinli çalışmanın sonucu, ülkemizin ve milletimizin çıkarlarını öne alarak sorunlara çözüm arayan anlayışımızın karşılık bulmasıdır. İddiası ve idealleri olan bir camia olarak, yetkinin bize yüklediği tarihi, kültürel ve vicdani sorumluluğumuzun bilincinden hiçbir zaman gafil olmadık, olmayacağız. Doğru zamanda, doğru yerde olmaya, hak, özgürlük ve demokrasi mücadelesinde en önde olmaya özen gösterdik. Bugünlere, yılmadan, yorulmadan, inançla, azim ve kararlılıkla geldik. Sahada ve masada üye ve çalışanlarımıza karşı sorumluluğumuzun samimi bilinciyle hareket ettik. Özümüzle, sözümüzle, söylemimizle bir olduk. En önemlisi milletimizle, tarihimizle, medeniyet değerlerimizle bir olduk” şeklinde konuştu.

Kerem Yıldırım, daha ileri hamleler için safları sıklaştırmanın vakti olduğunu da söyleyerek, Eğitim-Bir-Sen’in bugünlere gelmesinde emeği geçen herkese de teşekkür etti.