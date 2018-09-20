Malatya'nın Fethi ve Danişmentliler sempozyumu sona erdi

İnönü Üniversitesinde 2 gündür süren ‘Malatya'nın Fethi ve Danişmentliler' uluslararası sempozyumu sona erdi.

Malatya'nın Fethinin 917. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Malatya Valiliği ile İnönü Üniversitesi işbirliğinde ‘Uluslararası Malatya'nın Fethi ve Danişmentliler' Sempozyumu düzenlendi. İnönü Üniversitesi Turgut Özal Kongre Merkezinde 2 gün süren sempozyumda 11'i yabancı olmak üzere 51 bilim insanı bildiri ve tebliğlerini sundu. Sempozyum sonrası bir açıklama yapan İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, iki gün boyunca üç ayrı salonda gerçekleştirilen sempozyumun oldukça verimli geçtiğini belirtti. Katılımcıların tebliğlerini sunduklarını belirten Kızılay, “Şehrimiz ve ülkemiz için çok önemli bir sempozyumu gerçekleştirdik. Bu sempozyum, Malatya şehrimizin bir nevi tarihini keşfetme sempozyumu. Malatya'nın fethinin tüm detayları ile ortaya koyma sempozyumu. Malatya'yı fetih eden ve uzun bir süre yöneten Danişmentlileri de boyutları ile inceleyen bilim insanlarımızın bildirileri ile tebliğleri ile 2 gündür Malatya'mızda bir tarih ziyafeti verildi” şeklinde konuştu.

Kızılay, ayrıca sempozyumda yayımlanan bildirilerin de kitaplaştırılarak kalıcı bir eser haline geleceğini de söyledi. İnönü Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Başkanı Prof. Dr. Saim Çöhçe ise Malatya tarihinde ilk kez Malatya'nın Fethi ve Danişmenlileri konuştuklarını belirtti. 18 Eylül'de Battalgazi Belediyesi tarafından düzenlenen Malatya'nın Fethi panelinde konuyu ele aldıklarını anlatan Cöhçe, “Burada da şuanda 51 katılımcı bilim insanı ile Malatya'nın değişik yönlerini özellikle Danişmentlilere geçiş sürecindeki değişik yönlerini ortaya koymaya çalışıyoruz. Bu noktada güzel bilgiler ortaya çıktı. Bunlar inşallah değerlendirilecek. Malatya'nın şuandaki bilim, kültür, sanat portföyü şimdiki halinin 7-8 kat daha artacağını görüyoruz. Bunun içinde gayret sarf ediyoruz” diye konuştu.