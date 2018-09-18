Malatya'nın Fethi'nin 917. yıl dönümü nedeniyle panel

Malatya'da 10. Uluslararası Kervansaray Buluşması kapsamında ‘Malatya'nın 917. Fethi Yıldönümü' konulu panel gerçekleştirildi.

10. Uluslararası Kervansaray Buluşması etkinlikleri devam ediyor. Etkinlikler kapsamında ‘Malatya'nın 917. Fethi Yıldönümü' konulu panel gerçekleştirildi. Silahtar Mustafa Paşa Kervansarayı'nda gerçekleştirilen panele, Milli Eğitim eski bakanlarından Metin Emiroğlu, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, bazı kamu ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Konferansın açılış konuşmasını yapan Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, göreve geldikleri dönem ilk iş olarak tarihi eserlerin envanterlerini hazırlattırdıklarını belirterek “O zaman bizimle birlikte çalışan bir teknisyenimiz vardı. Kendisine tıpkı nüfus cüzdanları gibi her tarihi eserin bir nüfus cüzdanını çıkaracaksınız dedim. İlk kültür envanterini biz çıkardık” şeklinde konuştu. Kültürel anlamda önemli hizmetleri hayata geçirdiklerini belirten Gürkan, 10. Uluslararası Kervansaray Buluşması kapsamında da bu yıl Malatya'nın 917. Fethi Yıl Dönümü'nü kutladıklarını kaydetti.

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay ise, Malatya'nın Eylül 1101 tarihinde fethinin düzenlenen panel ile anlatılacağını belirterek, "Bilindiği kadarıyla Oğuz Kaan'ın evlatları arasında taksim ederek, onlara değişik yönler göstererek, bunlara sahip olmalarını sahip etmesiyle başladı. Bu Malatya'nın fethi de dahil uzun yıllar batıya olan akınlarla devam etti” şeklinde konuştu.

Milli Eğitim eski Bakanı Metin Emiroğlu da, Anadolu'da yazılan destanlar hakkında bilgiler vererek, “Bugün bu salonda Türk tarihi, hatta Malatya tarihi bir kırılma anını yaşıyor. Ben bu duygular içerisindeyim. Liseyi 1960 yılında, üniversiteyi 1965 yılında bitirdim. Bugün duyduğumuz tarih konusundaki heyecanı o günde duyuyorduk. Ama hiç bir Malatyalının aklında ne Malatya'nın kuruluş yıldönümü vardı, sadece Malatya değil Anadolu coğrafyasını Türk ve Müslüman yapan büyük mücadelelerin o şerefli hayat hikayeleri vardı. Kimse bunları bizlere anlatmadı. Ne zamanki internet çıktı değerli hocalarımızın araştırmalarının hızı arttı, bilgi birikimleri arttı. Ve düşünmeye başladık. Bu Malatya coğrafyasından neler çıkmış ve Anadolu'da yazılan 3 destandan Battalgazi destanı, Danışmend Gazi Destanı, Saltukname. Üç destandan ikisi bu topraklarda yani Malatya'dan, Battalgazi'den çıktığını tespit ettim. Battalgazi'nin torunu Danışmend Gazi, Anadolu coğrafyasında bir destan yazdı. Öyle bir destan ki Allah'ın izniyle bundan sonra bu destanı bu toprakların çocukları hiç bir zaman unutmayacak, daima hatırlayacak” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından panele geçildi. İnönü Üniversitesi'nden Prof. Dr. Salim Cöhce, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nden Prof. Dr. Adnan Çevik, İstanbul Üniversitesi'nden Prof. Dr. Birsel Küçüksipaioğlu, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nden Doç. Dr. Tülay Metin ve İnönü Üniversitesi'nden Dr. Murat Zengin, panele konuşmacı olarak katıldı.

Panalistler, Malatya'nın fethi ile ilgili katılımcılara bilgiler verdi.