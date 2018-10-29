Malatya'nın hafızası gazeteci Celal Yalvaç

Malatya'da yarım asır gazetecilik yapan ve mesleğe yeni başlayanlar için rol model olan duayen Araştırmacı Gazeteci Yazar Celal Yalvaç, yeni gazeteciliğe başlayan gençlere “Önce insan sonra gazeteci olun” tavsiyesinde bulundu.

Basın İlan Kurumu'nun (BİK) 3 ayda bir çıkardığı, Basın Hayatı Dergisi'nin 50'nci sayısında, Araştırmacı Gazeteci Yazar Celal Yalvaç, BİK Malatya Şube Müdürü Nihat Abacı'nın kaleme aldığı yazı ile tanıtıldı.

Sözü edilen dergide, duayen olarak işlenen Celal Yalvaç ile ilgili BİK Genel Müdürü Yakup Karaca, “Her sayımızda duayen gazetecilere yer veriyoruz. Bu sayımızda da, duayen gazetecilerin tecrübelerini, anılarını, mesleki bilgilerini, mesleğin başında olanlara aktararak, bir köprü vazifesi yapıyoruz. Bu sayımızda da, Malatya'nın hafızası, yarım asra yakın süredir basın mesleğine emeği geçmiş olan Celal Yalvaç ile Ahmet Güner Elgin'e yer verdik” dedi.

BİK Malatya Şube Müdürü Nihat Abacı'nın kaleme aldığı dergide Yalvaç'ın biyografisi, gazetecilik mesleği ile ilgili tecrübeleri ve tavsiyeleri yer alıyor.

Dergide BİK Müdürü Abacı gazeteci Celal Yalvaç ile ilgili olarak şu bilgilere yer verdi:

"Orta okulda sıra arkadaşım, İnönü Üniversitesi'nde görevli Araştırmacı Yazar Nezir Kızılkaya'dan sonra Celal Yalvaç ile Basın Hayatı Dergisi için röportaj yapıp, fotoğraf çekme şansını yakaladığım için kendimi mutlu hissediyorum. Nezir Kızılkaya'nın belirttiği gibi, Malatya'nın Hafızası olan yarım asır civarında basın mesleğine emekleri geçen Celal Yalvaç duayenimiz ile 2 yıldır peşine düştüğüm röportajdan sonra yazıyı hazırladım. Celal Yalvaç, meslekteki süreci anlatırken oldukça duygulandı ve yıllar öncesine gitti. Celal Yalvaç, yeni kurduğu kütüphanesi ile de göz dolduruyor. Malatya tarihi denilince ilk akla gelen isim Celal Yalvaç'tır. Yalvaç'ın bir özelliği de, her sabah kalktığında ilk işi gazete bayisine giderek, yerel gazetelere para verip alıp okumasıdır. 82 yaşına rağmen, işitme problemi dışında dinç olan ve her gün yazıhanesine gidip gelen Celal Yalvaç, 3 Mart 1936 tarihinde Ali ve Firdevs Yalvaç çiftinin 4. çocuğu olarak Malatya merkez Ferhadiye Mahallesi'nde doğdu. Celal Yalvaç, doğduğu mahallede yaşıyor ve halen aynı mahallede yazıhanesi ve kütüphanesi bulunmaktadır. 1958 yılında başladığı gazetecilik mesleğinde, tarafsızlığını asla kaybetmeden objektif gazeteciliğin Malatya'daki öncü isimlerinden olan Celal Yalvaç, yetiştirdiği 2 gazeteci evladını da, meslek hayatları boyunca doğru ve tarafsız haber yapmaya yönlendirerek kendisinden sonra gelen gazetecilere örnek teşkil etmiştir. Çocukları İsmet Yalvaç ve Bülent Yalvaç, emekli olmalarına rağmen gazeteci olarak mesleklerini sürdürmektedirler. Malatya'da mekanik fotoğraf makinası tamircisi denince akla Celal Yalvaç gelmiştir. Son 30-40 yılda gazetecilik yapanlar, mekanik fotoğraf makinalarının tamirini hep Celal Yalvaç'a yaptırmıştır. Hatta civar illerden de fotoğraf makinaları tamir için Yalvaç'a gönderilirdi. Biraz eli yavaş olsa da, tamir ettiği fotoğraf makinası ile görevimizi yapardık. Hatta en son benim tamir için verdiğim fotoğraf makinası hala kendisinde duruyor, çünkü dijital fotoğraf makinası alınca artık o makinayı hala almadım. Kitap, gazete ve dergi okumanın yanı sıra biriktirdiği gazete ve kitaplarla da nam salan Celal Yalvaç, bir de daire satın alıp, hem yazıhane olarak kullanıyor, hem de binlerce kitabı için kütüphane oluşturdu. Bir gazeteci ve yazar olarak Malatya'nın önemli bir kültür adamı olan Celal Yalvaç, zengin konu genişliği ile sosyal bilimlerin birçok alanında, doğruyu belge ile arayan bir yöntem ile kaynak olma özelliği taşıyan çalışmalar yapmıştır. Malatya'yı anlamamızda büyük emek sarf eden Yalvaç, arşivinde barındırdığı Malatya ve civar kentlere ait yüzlerce belge, kütüphanesinde bulunan, kitap ve deneyimleri ile Malatya bilim ve düşünce tarihinin önemli insanları arasındaki yerini almıştır. Kentin tarihi, coğrafyası, kurumları ve kültürü ile ilgili alanlarda hala önemini koruyan bilgi ve belgeleri bulunan Celal Yalvaç, yaptığı çalışmalardan dolayı çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından verilen çok sayıda ödül, plaket ve başarı belgesine sahiptir. Celal Yalvaç, tamamen araştırma ve incelemeye dayalı çalışmalarından hiçbirini kitap haline getirmemiş, tamamladığı bazı konuları Malatya'da yayımlanan yerel gazetelerde bölümler halinde yayımlamıştır."

BİK Müdürü Abacı ile bir anısını paylaşan gazeteci Yalvaç ise, "Birçok anım var ancak, şu anda aklıma gelen meslekle ilgili bir anımı ifade edeyim. Sanırım 2000'li yıllardı. Malatyaspor'un merhum başkanlarından Metin Kaya Çağlayan'ın başkanlık döneminde, futbolculara ödeme yapılmadığı konusunda haber yapılmış. Çağlayan da, ödeme yapıldığını belirtip, gazeteye tekzip göndermiş. Biz de konuyu iyice araştırdık. Bir futbolcu transfer taksitlerini alamadığını söylemiş, muhabirimiz de bunu gazeteye yansıtmış. Çağlayan Bey de, haberin çıktığı tarihten öncesi futbolcudan imzalı yazı almış. Yani, haber çıktıktan sonra eski tarihli imza futbolcudan alınmış transfer taksiti ödendi diye. Çünkü futbolcu, ya takımdan gidersin ya da imzalarsın diye tehdit edilmiş. Sonra futbolcu eski tarihli imzalamaya mecbur kalmış. Bize de tekzip gönderildi, yalan haber yapıyorsunuz diye. Sonra futbolcuyu ve başkanı bir araya getirdik ve ileri gelenlerin de araya girmesiyle tekzip yayınlamadık" şeklinde konuştu.

Genç gazetecilere ve gazeteci adaylarına tavsiyelerde de bulunan Yalvaç, "Önce insan sonra gazeteci olun. Çünkü insan olmayan, insana sevgi ve saygı duymayan gazeteci olamaz” diye konuştu.

Genç gazetecilere mutlaka İngilizce öğrenmelerini tavsiye eden Yalvaç, sürekli okumalarını da önerdi.