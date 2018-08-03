Malatya’nın il ‘Millet Kıraathanesi’ açıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 24 Haziran 2018 seçimleri öncesinde vaatleri arasında yer alan ‘Millet Kıraathaneleri projesi’ Malatya’da hayat buldu. Yeşilyurt Belediyesi tarafından kentte ilk kez hayata geçirilen proje Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde açıldı. Zaviye Mahallesi Tevfik Temelli Caddesi üzerinde bin 350 metrekare alanda üç kattan oluşan Millet Kıraathanesi düzenlenen açılış töreni ile hizmete girdi.

Törene Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, AK Parti Milletvekilleri Bülent Tüfenkci, Hakan Kahtalı ve Ahmet Çakır, AK Parti eski Milletvekili Mustafa Şahin, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, AK Parti İl Başkanı İhsan Koca ile çok sayıda davetli katıldı.

Programın açılışında konuşan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, kıraat etmenin okumak, hanenin ise yer ve mekan olduğunu dile getirerek, “İlk defa 19’uncu yüzyılda Osmanlı döneminde kitap okunan, fikir sohbetleri yapılan yerler olarak dizayn edilen millet kıraathaneleri artık günümüzde de eski haline dönmeye başladı” ifadelerine yer verdi.

İçerisinde çay-kahve ikramlarının da yapıldığı millet kıraathanesinin Malatya’ya kazandırıldığı için çok mutlu olduklarını ifade eden Çınar, “Yeşilyurt Belediyesi olarak kiraladığımız bu mekanda yaklaşık 12 bin kitap yerleştirerek halkımızın hizmetine sunduk” dedi.

Daha sonra söz alan Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ise gerek büyükşehir gerekse ilçe belediyelerinin Malatya’nın dört bir yanında yatırım ve projeleri hayata geçirdiğini dile getirerek, “Ama asıl önemli olan, insanımıza, gençlerimize, kadınlarımıza, yaşlılarımıza yönelik yapmış olduğumuz projelerdir. Özellikle çocuklarımız ve gençlerimiz bizim dikkat etmemiz gereken hizmette en öne koymamız gereken projelerimiz. Bu tür sosyal ve kültürel projelerle aslında şehrin sakinlerine kültürel anlamda hizmet anlamına geliyor” şeklinde konuştu.

Törende son olarak söz alan Gümrük ve Ticaret eski Bakanı Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci’de, seçim öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Millet Kıraathanelerini gündeme getirdiğinde muhalefetin konuyu anlamadığını ifade ederek “Millet kıraathanelerinin ne olduğunu göstereme adına ortaya koydukları performanstan dolayı Yeşilyurt Belediyesini kutluyorum” ifadelerini kullandı.

Her şehrin bir kimlik ve ruhunun olduğunu dile getiren Tüfenkci, “Malatya’da da okuyan, araştıran ve sorgulayan bir şehir olarak Türkiye’de bilinir. İşte bu anlamıyla millet kıraathanelerinin Malatya için ayrı bir öneminin olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından kurdele kesimi ile birlikte Yeşilyurt Belediyesi Millet Kıraathanesi hizmete girdi. Protokol üyeleri daha sonra kıraathaneyi gezerek incelemelerde bulundu.