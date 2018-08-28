Malatya’nın ilk hacı kafilesi döndü

Malatya’dan kutsal topraklara giden ilk hacı kafilesi de Erhaç Havalimanı’nda Malatya Büyükşehir Belediye Bakanı Hacı Uğur Polat tarafından karşılandı.

Hac görevini yerine getirdikten sonra yurda dönen hacıları Malatya Erhaç Havalimanı’nda yakınları sevinç gözyaşları içerisinde karşıladı. Dini vecibelerini tamamladıktan sonra yurda dönen hacılar uzun süre yakınları ile kucaklaşarak hasret giderdi.

Malatya’dan özel şirket koordinesinde kutsal topraklara giden 107 kişilik kafile bu sabah döndü. Kafilenin başında yer alan İl Müftü Yardımcısı Mustafa Kılınç, ilk giden kafilenin ilk olarak döndüğünü belirterek, “Diyanet İşleri Başkanlığı ile göden hacıların büyük kısmı hala kutsal topraklarda bulunuyor. Malatya’dan giden ilk kafile yeni döndü” şeklinde konuştu.

Malatya’dan özel şirket koordinesinde kutsal topraklara götürdüğü hacılarla birlikte ibadetleri katılan şirketin Malatya sorumlusu emekli din görevlisi Mustafa Karmış ise hacılara farz, vacip ve sünnet ibadetlerini yaptırdıklarını hatırlatıp, hacıların memnun olarak döndüklerini belirtti.

Hac görevini yapanlar arasında yer alan ve bu sabah dönen Battalgazi Belediye Meclis üyesi Abuzer Altın ise “Hac meşakkattir, sabırdır ancak aynı zamanda manevi duygusu çok yüksek bir ibadettir” diye konuştu

Karşılama törenine MASKİ Genel Müdürü Ertan Mumcu ile Genel Sekreter Yardımcısı Haydar Şahin de hazır bulundu.