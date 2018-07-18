Malatya’nın ilk Millet Kıraathanesi Yeşilyurt’ta hizmete girecek

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Millet Kıraathanesi projesinde çalışmaların devam ettiğini belirterek, Millet Kıraathanesinin Yeşilyurt’a büyük değer katacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim dönemindeki vaatleri arasında yer alan Millet Kıraathanesini Yeşilyurt’a kazandıracaklarını ifade eden Başkan Çınar, her yönüyle nitelikli ve kaliteli bir mekanda hizmete girecek Millet Kıraathanesinin tüm aşamalarını yakından takip ettiklerini ve üzerinde özenle durduklarını dile getirdi.

Millet Kıraathanelerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın projesi olduğunu hatırlatan Çınar, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın 24 Haziran 2018 seçimleri sırasında düzenlediği mitinglerde ve televizyon programlarında vaatleri arasında yer verdiği ‘Millet Kıraathanesi’ projesini Yeşilyurt’a kazandırmak için günlerdir çok yoğun şekilde çalışmalarımız sürüyor. Millet Kıraathaneleri ülkemizin geleceğine önemli kazanımlar sağlayacaktır. Bu projeyi en kısa zamanda Yeşilyurt’umuza kazandıracağız. Malatya’nın ilk Millet Kıraathanesinin Yeşilyurt’ta hizmete girecek olması da bizim için ayrı bir gurur kaynağıdır. Yeşilyurt Belediyesi olarak dört yıllık süreçte eğitim hizmetlerine çok büyük ayrıcalık tanıdık. Yeşilyurt Kent Konseyimiz, Fethi Gemuhluoğlu Bilgi Evimiz, Medeniyet ve Sanat Araştırmaları Merkezimiz, Yeşilkonaklar ve Gençlik Merkezleri ve Yeşilyurt Kitap Yurdu gibi yatırım ve projelerimizle bu alanda örnek alınan bir hizmet anlayışına sahip olduk. Millet Kıraathanesiyle de eğitime yönelik desteğimizi artırmış olacağız. Her yaştan vatandaşımız buraya gelip kitabını okuyacak, gençlerimiz derslerini sakin ve huzurlu bir ortamda yapabilecektir” şeklinde konuştu.

Millet Kıraathanesinin her aşamasını yakından takip ettiklerini sözlerine ekleyen Başkan Çınar, “Cumhurbaşkanımızın eğitim noktasında önemsediği ve kentlerde kurulması için talimat verdiği Millet Kıraathanesinin çalışmalarımız devam ediyor. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüzün bünyesinde faaliyete geçecek olan ‘Millet Kıraathanesi’ içerisinde oturma alanları ve kitap okuma bölümleri olacaktır. Kitap okumak, ders çalışmak ve bilgi alış verişinde bulunmak amacıyla gelecek kıymetli hemşehrilerimize çay ve pasta ikramlarımız gerçekleşecektir. Kitap okuma alışkanlığının artırmanın yanı sıra fikir sohbetlerine de ev sahipliği yapacak olan bu değerli yatırımımız, kentimiz ve ilçemizin modern kimliğine artı değerler kazandıracaktır. Toplum olarak eğitim seviyemizi ne kadar geliştirir ve ilerletirsek bu gelişim ülkemizin bütün alanlardaki değişimine katkı sunacaktır. Sosyal, kültürel ve eğitim hizmetlerimizin daha geniş kesimlere ulaşmasında da ciddi rol oynayacak olan bu anlamlı projemizin uygulanacağı mekanda tadilat çalışmalarımız büyük bir özenle sürdürülmektedir. En yakın zamanda nezih ve kaliteli alanlarıyla çok güzel bir mekan olacak Millet Kıraathanesini hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. Bin 350 metrekare alanda üç kattan oluşan Millet Kıraathanesi kentimiz ve ilçemizdeki kitap okuma, araştırma ve bilgi arayışı gibi gelişim süreçlerine artı değerler kazandıracaktır” diye konuştu.