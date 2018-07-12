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12 Temmuz 2018 13:09

Malatya’nın kadın meclisi üyeleri Trabzon’u gezdi

Malatya Kent Konseyi Kadın Meclisi üyeleri kültürel geziler kapsamında Trabzon iline günübirlik gezi düzenledi.

Malatya’nın kadın meclisi üyeleri Trabzon’u gezdi

12 Temmuz 2018 13:09


Düzenlenen gezi programına Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Saliha Bulut ve kadın meclisi üyeleri katıldı. Kadın Meclisi Başkanı Saliha Bulut, kadınlara sosyal ve kültürel çalışmalar kapsamında ülkenin tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini tanıtmak ve kadınların sosyalleşmelerine katkıda bulunmak amacıyla yıl içinde belirli periyotlarda il dışına gezi programları düzenlediklerini söyledi. Yıl boyunca kadınlara yönelik yapmış oldukları bilinçlendirme çalışmaları ve sosyal etkinlikler kapsamında binlerce kadına ulaştıklarını söyleyen Bulut, “ Yıl boyunca yapmış olduğumuz çalışmaların yorgunluğunu Trabzon gezisi ile atmaya çalışıyoruz. Bizlere bu imkanları sağlayan Büyükşehir Belediye Başkanımız Hacı Uğur Polat’a ve Kent Konseyi Genel Sekreteri Necati Çobanoğlu’na kadın meclisi üyeleri adına çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. Kadın Meclisi üyeleri düzenlenen gezi programından duydukları memnuniyeti dile getirerek Kent Konseyi Genel Sekreterliğine teşekkür etti.


Maçka, Sümela Manastırı, Uzungöl, Trabzon Meydan, Sera Gölü, Ayasofya camilerini gezen kadın meclisi üyeleri, yeşili ve tabiatı ile meşhur Trabzon da bol bol hatıra fotoğrafı çekti.




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