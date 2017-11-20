Malatya’nın lezzetleri Mehmet Yaşin ile Teoman Hünal’ı etkiledi

Türkiye’nin önemli yemek kültürü yazarı ve program yapımcısı Mehmet Yaşin ve Teoman Hünal bir televizyon kanalında yayınlanan "Görevimiz Yemek" adlı programın çekimleri için kente geldi. Malatya Valiliği Basın Halkla İlişkiler Müdürü İbrahim H. Kılıç tarafından planlanan program çerçevesinde kentin geçmiş kahvaltı kültüründen olan ve unutulmaya yüz tutmuş Doğrama ile kahvaltı yaparak güne başlayan ekip daha sonra Malatya fırın yemeklerinin tadına baktı. Ünlü ikili daha sonra Malatya çarşılarında, Şire Pazarında, Kadayıfcılar Çarşısında ve süt ürünleri satışı yapılan çarşılarda gezerek ürünlerin tadına bakıp alışveriş yaptılar. Bakırcılar Çarşısını da gezen ve görüntüleyen ekip ünlü zırh kebabının tadına bakmayı da ihmal etmedi.

Malatya kurabiyesi ve son zamanlarda çok beğenilen kayısı çekirdeği unundan yapılan kurabiye hakkında bilgiler alıp tadına bakan ekip daha sonra Malatya yöresel köftelerinin tadına bakarak yöresel köfteler, bulgur çeşitleri, kayısı ve diğer yöresel ürünler ve yemek kültürü hakkında söyleşi yaptılar.

Malatya yemek kültürünün zengin çeşitliliği ve lezzeti karşısında hayretlerini gizlemeyen Mehmet Yaşin ve Teoman Hünal televizyon programının haricinde ulusal gazetelerde de bu lezzetlere yer vereceklerini ve Malatya’nın gezi ve seyahat yönünden ayrıca bir programda daha değerlendirilmesinin gerekliliğini belirterek en kısa zamanda bir programla kentin diğer yönlerini de işleyeceklerini dile getirdi.