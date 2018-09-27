Malatya'nın tarihi beyaz perdeye aktarılıyor

Malatya'nın tarihini beyaz perdeye yansıtacak ‘Arafta Kalanlar Damascus Kılıcı' kurgu filmi için hazırlıklar sürüyor. Yönetmenliğini Suat Ay'ın yapacağı filmin çekimlerinin ise 5 ülkede gerçekleşmesi planlanıyor.

8 bin yıllık bir tarihe sahip Malatya'da, yaşanmış hikayelerle birlikte tarihi beyaz perdeye aktaracak olan ‘Arafta Kalanlar Damascus Kılıcı' kurgu filmi için ön çalışmalar devam ediyor. Malatya Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği (MAFSAD)'nde bir basın toplantısı düzenleyen Senarist-yapımcı Abdulhakim Bölükbaşı proje hakkında bilgiler verdi.

Bölükbaşı, Malatya'nın tarihi eserlerini yaşanmış hikayelerle birlikte anlatmak adına böyle bir film projesini hayata geçirmek için kolları sıvadıklarını belirterek “Filmimiz inşallah Hollywood düzeyinde onların prodüksiyonundan daha kaliteli bir işle bunu gerçekleştirmeyi hedefliyoruz” ifadelerine yer verdi.

Malatya'nın önemli bir tarihe sahip olduğunu ve bu eserleri dünyaya çekecekleri film ile daha iyi tanıtacaklarına inandığını ifade eden Bölükbaşı, 2019 yılının ilk aylarında ön hazırlıklarına başlayacakları projede daha sonra çekimlere ilerleyen süre zarfında başlayacaklarını dile getirdi.

Malatya'nın bölgenin ekonomik ve kültürel bakımdan önemli bir şehri olduğunu kaydeden Bölükbaşı, “Bizler Malatyalı olarak bölgede bir film stüdyosunun da kurulmasını amaçlıyoruz. Bu kapsamda filmimiz Malatya'nın aralarında bulunduğu dünya çapında 5 farklı şehirde çekilecek. Malatya'da ki tarihi mekanlar üzerine yaşanmış hikayeleri de ekleyerek halkımıza anlatmaya, aksiyonu yaşatmaya çalışacağız. Malatya İnönü Üniversitesinden hocalarımız bizlere destek veriyorlar, bu anlamda hocalarımız teşekkür ediyorum. Malatyalı siyasetçilerimize de çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Ünlü Yönetmen Suat Ay ise, “Proje bana ilk geldiği zaman aslında bu kadar güzel olacağını beklemiyordum, senaryoyu okuduktan sonra kafamda fantastik Hollywood türünde bir sinema filmi canlandırdı. Ben bu projede bunun için değil hikâyesi için olmalıyım dedim” şeklinde konuştu.

Filmin Malatya'nın uluslararası anlamda tanıtılması için bir şans olduğunu da kaydeden Ay, ‘Arafta Kalanlar: Damascus Kılıcı' için ön hazırlıklara Ocak ayında başlayacağız” dedi.

MAFSAD Sinema Birim Başkanı Ömür Bal'da Malatya'da uzun metrajlı böylesine önemli bir filmin çekilecek olmasından dolayı mutlu olduklarını belirterek “Bizde MAFSAD olarak Malatya sinema ve fotoğraf sanatı olarak ilimizde çekilecek olan filme destek verdik, destek olmaya devam edeceğiz. İnşallah set fotoğrafçılığını biz üstlendik, bununla alakalı derneğimizin üyeleriyle bir araya geliyoruz ve fikirlerini alıyoruz, çok güzel olacağına inanıyoruz” diye konuştu.