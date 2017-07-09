Malatya’nın yeni stadında ilk maç oynandı

Yeni sezona yetişmesi için son eksiklikleri giderilmeye çalışılan Malatya Stadyumu’nu test etmek ve stadyumun yapılmasında emeği geçen Toplu Konut İdaresi (TOKİ) yönetimini onurlandırmak için Evkur Yeni Malatyaspor yönetimi, basın mensubu ve protokol üyelerinden oluşan Malatya Karma Takımı ile mühendis ve üst düzey yöneticilerden oluşan TOKİ Takımı özel bir müsabakada karşı karşıya geldi.

27 bin 44 koltuklu Malatya Stadyumu’nda hafta sonu oynanan gece maçında, zemin, skorboard, ses ve teknik sistemler, aydınlatma, soyunma odaları, duş ve lavabolar ile teknik heyet kulübeleri ilk kez bu özel maç için tam kapasite kullanılarak test edilmiş oldu. 200 civarında futbolseverin de izlediği gösteri maçını Malatya Bölgesi Eski Futbol Hakemi Fatih Avcı ile yardımcıları Gökhan Öz ve Hasan Erkoç yönetti.

Vali Mustafa Toprak’tan sonra Malatya Valiliği’ne vekalet eden Miktat Alan ve Malatya Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürü Mustafa Sadi Fındıklı’nın başlama vuruşunu yaptıkları karşılaşmaya TOKİ Takımı, ’Yeni Malatyaspor’a Süper Lig’de başarılar dileriz’ pankartıyla çıktı. Sahada bordo-mavi Trabzonspor formasıyla yer alan TOKİ Takımı, sarı-kırmızılı Malatya Karmasını 8 - 5 yendi. Müsabakada Vali vekilli Miktat Alan, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, MİAD Başkanı Yunus Aktaş, Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek, futbolcu Osman Fırat, Yeni Malatyasporlu yöneticiler ve basın mensuplarından Mehmet Türel, Akif Çelik, Yılmaz Yaşar forma giydi.

"Eksikleri hızlıca bitirmek ve kalanını tamamlamak"

30 dakikadan 2 devre halinde oynanan müsabakanın ardından kısa bir açıklamada bulunan Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek, “Yeni stadımızı hem test etmek hem de bu güzel projede emeği geçenlerle bir araya gelmek için güzel bir gece maçı oldu. Tabi burada dostluk kazandı. Sonuç olarak kaybettik ama gerçekten karşımızda çok iyi bir takım vardı. Karma olduğumuz için biraz uyum sorunumuz oldu. Rakip Türkiye’nin her yeni stadında açılış maçları oynayarak artık gerçek Trabzonspor gibi olmuş. Işıklandırma, zemin tribünler ve soyunma odaları gerçekten çok güzel. Emeği gençlere teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki amacımız yaklaşık 10 milyonu bulan diğer eksikleri hızlıca bitirmek ve kalanını tamamlamak. Yeni sezona yeni statta başlamak istiyoruz” dedi.