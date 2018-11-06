Malatya'nın yeni valisi Aydın Baruş, göreve başladı

Valiler Kararnamesi ile Bolu dan Malatya'ya atanan Vali Aydın Baruş, bugün görevine başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yer alan valiler Kararnamesiyle Malatya'da Mülkiye Başmüfettişliğine atanan Malatya Valisi Ali Kaban'ın yerine Bolu'dan Malatya'ya atanan, Vali Aydın Baruş, görevine başladı. Vali Baruş, bu gün saat 10 'da Valilik binası önünde törenle karşılandı. Törene, vali yardımcıları, ilçe kaymakamları, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, daire müdürleri, bazı STK temsilcileri katıldı. Ardında Valilik binasında toplantı salonunda basın mensupları ile bir araya gelen Vali Kaban, karşılama nedeniyle herkese teşekkür ederek, “Tarih boyunca medeniyetlerin buluşma noktası olan ve engin bir kültür birikimine sahip Malatya İlimizde Vali olarak görev yapma onurunu bana yaşatan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a minnet ve şükranlarımı arz ediyorum. Cumhurbaşkanımızın şahsıma tevdi ettiği bu görevin, üzerime ne kadar büyük bir mesuliyet yüklediğinin idrakindeyim. Valilik görevine başlamamdan itibaren, bu sorumluluğun gereğini layıkıyla yerine getirme düşüncesiyle hareket edeceğimi ifade etmek isterim" dedi. Malatya'nın gerek ekonomisiyle gerekse de sahip olduğu insan kaynağıyla Türkiye için ne kadar önemli bir il olduğunu vurgulayan Baruş, "Malatyalı vatandaşlarımızın kalplerinde illerinin eşsiz bir değeri bulunduğunu biliyorum. Bu güzel ilin Valisi olarak bu değeri artırmak ve böylece Malatyalıların gönüllerinde yer alabilmek için çalışacağım" ifadelerini kullandı.

Malatya'da görev yapacağım süreç içinde adaletli ve hoşgörülü olacağını belirten Baruş, "Bu görevin bir emanet ve bu emanetin asıl sahibinin Malatya halkı olduğunu hiçbir zaman unutmadan sabır ve azimle çalışmak temel prensiplerim olacaktır. Malatya'da yaşayan yetimlerin, öksüzlerin, kimsesizlerin, daima şehit ailelerimizin ve gazilerimizin yanında durmaya, vatandaşlarımızın içerisinde ve onlardan biri olmaya gayret göstereceğim. Malatyalı vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde yaşayabilecekleri bir ortamın sağlanması temel hedefimiz olacaktır. İlimizin ekonomi, sağlık, eğitim, sosyal hizmetler ve diğer konularda sahip olduğu imkânları azami şekilde değerlendirmek, çocuklarımıza ve gençlerimize daha yaşanabilir bir Malatya bırakmak için her türlü gayreti sarf edeceğiz” diye konuştu.

Baruş, Malatya'nın her bakımdan daha iyi yerlere gelmesi, için çalışacağını belirterek, "Türkiye'nin 2013 hedeflerine ulaşmasında önemli bir hisse sahibi olabilmesi için. Malatyalı vatandaşlarımızla, Milletvekillerimizle. Belediye Başkanlarımızla, muhtarlarımızla, siyasi partilerimizin temsilcileriyle, üniversitelerimizle, sivil toplum kuruluşlarımızla, basın ve medya kuruluşlarımızla yakın bir iletişim, uyum ve işbirliği halinde çalışmaya dikkat edeceğiz. Malatya'da yapacağımız çalışmalarda ana motivasyon kaynağımız, atalarımızın ve şehitlerimizin bizlere emanet ettiği manevi mirasın kazandırdığı şuur olacaktır. Malatya insanının irfanı ve sahip olduğu değerler rehberimiz olacaktır. Gayret bizden tevfik yüce Allah'tandır. Cenab-ı Hak'tan, bizlere yükümüzü taşıyacak güç” şeklinde konuştu.