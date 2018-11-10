MalatyaPark'ta Cem Yılmaz rüzgarı

Malatya Uluslararası Film Festivali kapsamında Malatya'ya gelen ünlü komedyen Cem Yılmaz, Arif V 216 filminin gösteriminin ardından salona gelerek sevenleriyle buluştu. Yoğun ilgi ile karşılaşan Cem Yılmaz salonda bir söyleşi gerçekleştirdi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından, T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ve Malatya Valiliği'nin katkılarıyla 9-15 Kasım 2018 tarihinde düzenlenen Malatya Uluslararası Film Festivali'nin ilk film gösterimleri ile başladı.

Yönetmenliğini Kıvanç Baruönü'nün yaptığı, senaryosu ve başrolü Cem Yılmaz'a ait olan ‘Arif v 216' filminin gösterimi halkın yoğun ilgisiyle karşılaştı. MalatyaPark Alışveriş ve Yaşam Merkezinde ki sinemada yapılan film gösteriminin ardından Cem Yılmaz bir söyleşi de gerçekleştirdi. Malatyalı sinemaseverlerin çok büyük ilgi gösterdiği söyleşinin moderatörlüğünü sinema yazarı Burak Göral üstlendi.

Söyleşide filme ilgi gösteren Malatyalı sinemaseverlere teşekkürlerini ileten Cem Yılmaz, festivalin giderek geliştiğini ifade etti. Yılmaz, Malatya'da bulunmaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

Söyleşi sonunda Malatya Girişim Gurubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Kavuk ile yönetim kurulu üyesi Osman Yurdakul, ünlü komedyene Malatya kayısısı verildi.