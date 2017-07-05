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05 Temmuz 2017 14:10

Malatyaspor alt yapısında yetişen Erhan Gözetlik, Muğlaspor’a transfer oldu

Malatyaspor alt yapısında yetiştikten sonra çeşitli kulüplerde forma giyen defans oyuncusu Erhan Gözetlik, 3.

Malatyaspor alt yapısında yetişen Erhan Gözetlik, Muğlaspor’a transfer oldu

05 Temmuz 2017 14:10

lig takımı Muğlaspor’a transfer oldu.


Geçen sezon 3.ligde Bursa Karacabey forması giyen Erhan Gözetlik, Muğlaspor Tesislerinde attığı imzayla kendisini yeşil beyazlı renklere bağladı.


30 yaşındaki başarılı oyuncu Erhan Gözetlik imza töreninin ardından yaptığı açıklamada ise daha önce futbol oynadığı her takımda olduğu gibi yeni takımı Muğlaspor’da da Malatya’yı en iyi şekilde temsil edeceğini ifade etti.


Büyük bir camiaya geldiğini belirten Erhan Gözetlik, “Gerçekten çok mutluyum. Büyük bir camiaya transfer oldum. Geçen sezon formasını giydiğim Bursa Karacabey’de de güzel bir sezon oldu benim için. Burada da memleketim Malatya’yı en iyi şekilde temsil edeceğimden kimsenin şüphesi olmasın. Attığım imza hem bana hem de kulübüme hayırlı olsun” dedi.




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