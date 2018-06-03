Diğer
Kategoriler
03 Haziran 2018 16:11

Malatyaspor taraftarı, İnönü Stadı’na düzenlenecek iftar programıyla veda edecek

Malatyasporlu taraftarlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın millet bahçesi yapılacağını açıkladığı Malatya İnönü Stadı’na düzenlenecek iftar organizasyonuyla veda edecek.

Malatyaspor taraftarı, İnönü Stadı’na düzenlenecek iftar programıyla veda edecek

03 Haziran 2018 16:11


Türk futbolunun ilk yapılan stadyumlarından olma özelliğinin yanı sıra, kolonsuz kapalı tribünüyle de sıra dışı bir mimari yapı olma özelliğini taşıyan İnönü Stadı tarih sahnesinden silineceği günü bekliyor.


Malatyalı taraftarlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘millet bahçesi yapacağız’ açıklamasının ardından yıkımı için geri sayıma başlanan efsane stadyuma unutulmaz bir veda için kolları sıvadı.


Derebeyleri Taraftarlar Derneği tarafından yapılan açıklamada stadyuma veda anlamı da taşıyan bir iftar programının düzenleneceği ifade edildi.


Konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Malatyaspor taraftarlar derneği Derebeyleri olarak stadımıza veda anlamı da taşıyan İftar yemeğine tüm Malatyalıları bekliyoruz. 8 Haziran Cuma günü yapacağımız İftara büyük Malatyaspor ailesi ve tüm Malatya halkı davetlidir. Sizleri de aramızda görmekten memnuniyet duyarız" ifadelerine yer verildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MALATYA HABERLERİ
MALATYA HAVA DURUMU
25
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    25°C
  • Salı
    Çok Bulutlu
    29°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    29°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç