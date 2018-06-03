Türk futbolunun ilk yapılan stadyumlarından olma özelliğinin yanı sıra, kolonsuz kapalı tribünüyle de sıra dışı bir mimari yapı olma özelliğini taşıyan İnönü Stadı tarih sahnesinden silineceği günü bekliyor.

Malatyalı taraftarlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘millet bahçesi yapacağız’ açıklamasının ardından yıkımı için geri sayıma başlanan efsane stadyuma unutulmaz bir veda için kolları sıvadı.

Derebeyleri Taraftarlar Derneği tarafından yapılan açıklamada stadyuma veda anlamı da taşıyan bir iftar programının düzenleneceği ifade edildi.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Malatyaspor taraftarlar derneği Derebeyleri olarak stadımıza veda anlamı da taşıyan İftar yemeğine tüm Malatyalıları bekliyoruz. 8 Haziran Cuma günü yapacağımız İftara büyük Malatyaspor ailesi ve tüm Malatya halkı davetlidir. Sizleri de aramızda görmekten memnuniyet duyarız" ifadelerine yer verildi.