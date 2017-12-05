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05 Aralık 2017 14:52

Malatyaspor USA aradığı golcüyü Tacikistan’da buldu

Amerika Cosmopolitan 1.

Malatyaspor USA aradığı golcüyü Tacikistan’da buldu

05 Aralık 2017 14:52

Ligi’nde zirvede yer alan Malatyaspor USA, Tacakistan Milli Takım forveti Akhtam Khamrokulov ile anlaştı.


Ümit Karan ile yolları ayırdıktan sonra Bülent Akın ile anlaşarak teknik direktör sorununu aşan Malatyaspor USA, Tacakistan Milli Takım forveti Akhtam Khamrokulov’u renklerine bağladı.


Malatyaspor USA Kulüp Başkanı Teoman Mutlu, Teknik Direktör Bülent Akın’ın önerisi doğrultusunda 28 yaşındaki Tacikistanlı milli forvet Akhtam Khamrokulov ile anlaştıklarını belirterek, ”Hocamız Bülent Akın’ın önerisi ile Akhtam Khamrokulov ile bir yıllığına anlaştık. Türkiye’de futbol oynayan yıldız bir oyuncu ile de görüşüyoruz. İnşallah bu sene şampiyonluk kupasını Times Meydanı’nda kaldıracağız" dedi.




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