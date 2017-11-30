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30 Kasım 2017 16:11

Malatyaspor USA, Sivasspor’un eski futbolcusu Djam Ronald Kufoin’u transfer etti

Amerika Cosmopolitan 1.

Malatyaspor USA, Sivasspor’un eski futbolcusu Djam Ronald Kufoin’u transfer etti

30 Kasım 2017 16:11

Ligi’nde mücadele eden ve ligde lider durumda bulunan Malatyaspor USA, Kamerun Milli Takımı’nda forma giyen ön libero Djam Ronald Kufoin’u kadrosuna kattı.


Malatyaspor USA’dan transfer hamlesi geldi. Sarı-kırmızılı takım, Kamerunlu oyuncu Djam Ronald Kufoin ile 1 buçuk yıllık resmi sözleşme imzaladı. Bir dönem Sivasspor forması da giyen 33 yaşındaki oyuncunun önümüzdeki hafta takımla birlikte idmanlara çıkacağı öğrenildi. Transfer hakkında açıklamalarda bulunan kulüp başkanı Teoman Mutlu, "Şu an mevcut kadromuz şampiyonluk için gayet iyi durumda ve biz onlara güveniyoruz. Fakat işimizi garantiye almak için eksik gördüğümüz mevkilere takviye yapmamız gerekiyordu. Ronald Kufoin herkesin yakından tanıdığı kaliteli bir oyuncu bize de tecrübeleri ve performansıyla katkı sağlayacak. Şampiyonluk yarışında artık daha güçlüyüz. Hata yapmak istemiyoruz. Kalan maçlarımızda kayıpsız ve istikrarlı gitmek istiyoruz. Malatya’ya bir sözümüz var ve onu tutmak istiyoruz. Kupayı önce Time meydanında sonra Kapalı çarşı üzerinde kaldıracağız" şeklinde konuştu.


Malatyaspor USA, oynadığı 8 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak, 16 puanla ligin zirvesinde bulunuyor.




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