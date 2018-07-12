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12 Temmuz 2018 17:26

Malatyaspor’da hedef nokta transferler

Birinci etap kamp çalışmalarını tamamlayan Evkur Yeni Malatyaspor’da yönetim, 3-4 transfer daha gerçekleştirerek lige iyi bir başlangıç yapmak istiyor.

Malatyaspor’da hedef nokta transferler

12 Temmuz 2018 17:26


Evkur Yeni Malatyaspor, Bolu’daki birinci etap kamp çalışmalarının yarın Topuk Yaylası’nda ikinci etap çalışmalarına başlayacak. Şu ana kadar 3 oyuncuyu renklerine bağlayan sarı-kırmızılılarda hedef, 3 veya 4 nokta transfer daha gerçekleştirerek lige iyi bir başlangıç yapmak.


Yeni sezonda da başarılı performans sergileyerek üst sıralarda olmayı hedefleyen E.Y. Malatyaspor’da bir numaralı gündem ise transfer. Bolu’daki kampın son günlerine katılan Başkan Adil Gevrek, Teknik Direktör Erol Bulut ve Sportif Direktör Ali Ravcı ile bir araya gelerek transfer konusunu masaya yatırdı. Gevrek’in görüşmeler doğrultusunda transfere hız vereceği öğrenildi.




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