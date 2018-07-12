Malatyaspor’da hedef nokta transferler

Evkur Yeni Malatyaspor, Bolu’daki birinci etap kamp çalışmalarının yarın Topuk Yaylası’nda ikinci etap çalışmalarına başlayacak. Şu ana kadar 3 oyuncuyu renklerine bağlayan sarı-kırmızılılarda hedef, 3 veya 4 nokta transfer daha gerçekleştirerek lige iyi bir başlangıç yapmak.

Yeni sezonda da başarılı performans sergileyerek üst sıralarda olmayı hedefleyen E.Y. Malatyaspor’da bir numaralı gündem ise transfer. Bolu’daki kampın son günlerine katılan Başkan Adil Gevrek, Teknik Direktör Erol Bulut ve Sportif Direktör Ali Ravcı ile bir araya gelerek transfer konusunu masaya yatırdı. Gevrek’in görüşmeler doğrultusunda transfere hız vereceği öğrenildi.