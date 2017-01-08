Malatyaspor’dan gollü galibiyet

Malatya 1. Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi A Grubu lideri Malatyaspor 6. Hafta maçında karşılaştığı Kaldırımgücü’nü 5-1 mağlup etti.

Bu sezon lige şampiyonluk parolasıyla başlayan sarı kırmızılılar, rakibi Kaldırımgücü’ne gol yağdırdı.

Yeşiltepe 3 Nolu sahada oynanan müsabakayı çok sayıda futbol sever takip etti.

Baştan sona sarı kırmızılıların üstünlüğüyle geçen mücadelede Malatyaspor’un gollerini Cumali Kılınç, Engin Bilici(2) Nail Güler ve Gökhan Öz kaydetti.

Kaldırımgücü maçın sonlarına doğru bulduğu golle 4’e indirdi ancak mücadele Malatyaspor’un 5-1’lik galibiyetiyle sona erdi.

Malatyaspor aldığı bu sonuçla A Grubundaki liderliğini sürdürdü.