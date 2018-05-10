Malatyaspor’un efsane kalecisi Çetin Aslan’a anlamlı ziyaret

Ankara Malatyasporlular Derneği, Çetin Doğan’a Ankara’daki evinde geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Çetin Doğan, duygusal anların yaşandığı ziyarette Ankara Malatyasporlular Dernek Başkanı Fuat Yılmaz, derneğin yönetim kurulu üyesi Metin Alanyüz ve başkan yardımcısı Abdullah Yılmaz’a teşekkür etti. Fuat Yılmaz, Çetin Aslan’a bir nebze olsun moral vermek için ziyareti gerçekleştirdiklerini belirterek, “Efsane kalecimizin Parkinson ALS hastalığı ile verdiği mücadelede bir nebze olsun moral olmak, ailesinin yanında olmak ve vefanın sadece bir semt adı olmadığını göstermek, Malatyalılık görevimiz olduğu bilinciyle bu ziyareti gerçekleştirdik. İnşallah Çetin abimiz tez zamanda sağlığına kavuşacaktır. Bu anlamda efsane kalecimize her hangi bir eksiğinin olup olmadığını sorduk ve her şekilde yanında olacağımızı söyledik” diye konuştu.