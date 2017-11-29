Malatya’ya yeni bir bulvar daha kazandırıldı

50 metre genişliğinde açılan Tecde-MAŞTİ Bulvarında birinci kat asfalt çalışması tamamlandı.

3.5 kilometre uzunluğunda açılan bulvar, çevre yolu batı girişindeki trafik sirkülasyonunu rahatlatacağı gibi bölgenin sağlıklı gelişimine katkı sağlayacak. Aynı zamanda Güney Kuşak yolunun en önemli parçalarından biri olan bulvarda, birinci kat asfalt çalışmaları tamamlanarak trafiğe açıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, bulvar üzerinde yapılan asfalt çalışmalarını inceleyip açıklamalarda bulundu.

Malatya’nın sağlıklı gelişmesini sağlayacak yol projelerini bir bir hayata geçirdiklerini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Tecde-MAŞTİ bulvarının şehir içi kent trafiğini rahatlatacağını söyledi. Başkan Çakır, "Yeni yol açma işi gerçekten de çok zor ve zahmetli bir iş. Bulvar üzerinde bulunan 40 civarında ev yıktık. 260 bin metreküp hafriyat ve dolgu çalışması yaptık. Bu işlere yaklaşık 4 milyon TL gibi bir rakam harcadık. Bu çalışmaların yanı sıra MASKİ Genel Müdürlüğümüz altyapı çalışmaları yaptı. Şuanda birinci kat asfalt çalışması yapıyoruz. Bu çalışmalarda 7 bin ton asfalt kullanıldı. Gelecek dönemlerde yolumuzda üstyapı çalışmaları yapacağız. Bulvarımız Malatya’nın en hızlı gelişen bölgesinin tam ortasında bulunuyor. Çevre yolu batı trafiğini rahatlatacağı gibi bölgenin de yükünü azaltacak. Doğu-Batı istikametinde açtığımız Çiftlik Caddemiz de yine bu bulvarımıza bağlanacak. Malatya için hayırlı olsun" diye konuştu.