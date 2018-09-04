Malatya’ya yeni itfaiye merkezi kazandırılıyor

Düzenlenen törene Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’ın yanı sıra AK Parti Malatya Milletvekilleri Bülent Tüfenkci, Ahmet Çakır, Hakan Kahtalı, AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, TSO Başkanı Oğuzhan Ata Satıkoğlu, ESOB Başkanı Şevket Keskin, MASKİ Genel Müdürü Ertan Mumcu, İlçe Belediye Başkanları, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri ve Genel Sekreter Yardımcıları, Daire Başkanları, Şirket Genel Müdürleri, Şube Müdürleri, STK Temsilcileri, Muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Temel atma töreninde kısa bir konuşma yapan AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, “Büyükşehir Belediye Başkanımızın “Acil Eylem Planı” kapsamında uygulamaya koyduğu projelerinden birinin daha temelini atıyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımızın önderliğinde,taahhüt edilen hizmetlerin birer birer gerçekleştiğini hep birlikte görmekteyiz. Kazanan Malatyamız olacak. Temelini atacağımız İtfaiye Merkezi ile oluşabilecek olumsuzluklara itfaiyemiz daha hızlı bir şekilde müdahale edebilecek. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere bu projelerin yürürlüğe girmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Merkezimizin Malatyamıza hayırlı olması temennisinde bulunuyorum” ifadelerini kullandı.

Batı Bölgesi İtfaiye Merkezinin temelini attıklarını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ise kentin ikiye bölmüş durumda olduğunu ifade ederek, "Doğuda Çöşnük bölgesinde bir merkez, Batıda da bu bölgemizde bir merkez oluşturacağız. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun. Ama olası bir afete de hızlı bir şekilde müdahale edilmesi çok önemlidir. Daha hızlı hareket etmek için itfaiyemizi iki temel merkeze ayırıyoruz. şeklinde konuştu.

Temeli atılacak olan projenin çok önemli olduğunu belirten AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, yeni İtfaiye Merkezinin Malatya’ya hayırlı olması temennisinde bulunup Malatya’nın gelişimine katkıda bulunanlara ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Malatya itfaiyesinin özverili bir çalışma sergilediğini belirten AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır da yaptığı konuşmada, “Temelini attığımız İtfaiye Merkezi, itfaiyemizin olası yangınlara ve afetlere daha hızlı bir şekilde müdahalesine olanak sağlayacaktır. Büyükşehir Belediye Başkanımızı ve ekibini bu projeden dolayı tebrik ediyorum” İfadelerine yer verdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’ın 112 Acil Eylem Planı içerisinde yer alan projeleri adım adım hayata geçirdiğini belirten AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci’de “Malatya kamuoyunun ve bizlerin yakından takip ettiği Acil Eylem Planlarından bugün 8.’sinin temelini atıyoruz. Olası afetlere ve yangınlara bu merkez sayesinde itfaiyemiz daha hızlı bir şekilde müdahale imkânına kavuşmuş olacak. Bu projenin gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından, okunan dualar eşliğinde İtfaiye Merkezi’nin temeli atıldı.