Malatya'yı anlatan filme Bursa'dan da destek geldi

Malatyalı Yapımcı-Senarist Abdulhakim Bölükbaşı'nın, Malatya tarihini beyaz perdeye aktaracak ‘Arafta Kalanlar: Damascus Kılıcı' sinema filmi projesine Bursa'dan da destek geldi.

Projeyi tanıtma adına birçok ziyaretler gerçekleştiren Yapımcı Abdulhakim Bölükbaşı, beraberinde Kurumsal İletişim Direktörü Ahmet Doğan ile birlikte Bursa'da bazı temaslarda bulundu. Bursa yerel basınından da projelerine destek alan Yapımcı Bölükbaşı ve İletişim Direktörü Doğan, daha sonra Bursa Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürü Kerim Baştürk ile Basın Yayın ve Basın Yayın Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Ahmet Bayhan'ı da ziyaret ederek proje hakkında detaylı bilgiler aktardı.

Bölükbaşı ve Doğan'ı oldukça sıcak karşılayan Özel Kalem Müdürü Baştürk projeden oldukça etkilendiğini ifade ederek verebilecekleri destek noktasında ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.

Çerçi: “Cesaret ve azminiz herkese örnek olmalı”

Yapımcı Abdulhakim Bölükbaşı ve Kurumsal İletişim Direktörü Ahmet Doğan, daha sonra 1999-2004 yılları arasında Malatya'da Belediye başkanlığı görevinde bulunan Bursa Gaz Genel Müdür Danışmanı Mehmet Yaşar Çerçi'yi ziyaret ederek bir süre gerek projeler gerekse Malatya üzerine sohbet gerçekleştirdiler.

Çerçi, projeye tam not verirken özellikle filmin Malatya ve Türkiye'nin tanıtımında oldukça önemli bir araç olduğunu ifade etti. Çerçi, belediye başkanlığı döneminde Ulu Cami ve Kervansaray'ın ilk yenileme çalışmalarını yaptıklarını da anımsatarak, şu an o mekanlarda bir filmin çekilmesinin emeklerinin boşa gitmediğinin göstergesi olduğunu söyledi.

Çerçi, bu şekilde Malatya ve diğer illerde çekilecek olan tarihi eserlerin bakım ve onarımına öncü olacağından bahsederken, o dönem Devlet Bahçeli'ye de mekanların tanıtımını yaptıklarını söyledi.

Projeye destek verdiklerini belirten Çerçi, “Böylesi büyük ve zorlu bir proje için yola çıkan siz gençlerin cesareti ve azmi herkese örnek olmalı. Bundan dolayı sizleri öncelikle kutluyorum. Bu projenin hayata geçirilmesi noktasında bizler üzerimize düşeni elbette yapacağız” şeklinde konuştu.

Çerçi, ayrıca Bölükbaşı ve Doğan aracılığıyla Malatyalılara özlem ve selamlarını da iletmelerini söyledi.