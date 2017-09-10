MASKF’de Özdemir yeniden başkan seçildi

Tek liste halinde gidilen seçimde, ASKF Malatya Şubesi mevcut başkanı Seyfullah Özdemir önümüzdeki 3 yıl için yeniden göreve seçildi.

Malatya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanlığı resmi internet sitesinden yapılan duyuru ile 14. Olağan Genel Kurul için 9 Eylül Cumartesi günü toplanana ASKF Malatya Şubesi genel kurulunu yaptı.

ASKF binasında yapılan kongreye tek liste halinde giren mevcut başkan Seyfullah Özdemir yeniden başkan seçildi.

Seçimli kongrenin ardından bir konuşma yapan Özdemir, “Bu görevi bana tekrar layık gördüğünüz için hepinize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Gerçekten yükü oldukça ağır bir görev. İnşallah bundan önce olduğu gibi bundan sonra görevimizi layıkıyla yaparız. Tabi önümüzdeki yeni süreçle ilgili ben ve yönetim kurulumuzun önemli projeleri var. Bunlardan birisi amatör evidir. Bu konu üzerinde yoğunlaşacağız ve Malatya’mıza bu önemli projeyi kazandırmaya çalışacağız. Bir diğeri ise semt sahası projesi. Bu konuyu da belediye başkanımıza ileteceğiz” dedi.

MASKF Başkanlığına seçilen Özdemir’in yönetimi şu isimlerden oluşuyor, Azizi Yiğit, Nurettin Uçar, Kahraman Fırat, Erkan Van, Engin Turan, Cengiz Akay, Rıfat Türkmen, Adnan Fırat, Muharrem İçen, İsmet Biratlı, Sedat Turgut, Sedat Kayış, İbrahim Coşkun, Sezai Köroğlu, Erol Akdeniz