MASKİ 40 milyon TL maliyetindeki 14 altyapı projesini tanıttı

Tanıtım törenine Malatya Vali Yardımcısı Mustafa Şahin, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan, Hekimhan Belediye Başkanı Aliseydi Millioğluları ve STK temsilcileri katıldı.

Törende konuşan Vali Yardımcısı Mustafa Şahin, Malatya Büyükşehir Belediyesi'ne altyapı noktasında ciddi emekler harcadığı için teşekkür ederek, “1923 yılında Cumhuriyet kurulduğunda sadece savaştan arta kalan bir devlet yoktu, beraberinde altyapı sorunları olan, suyu olmayan, yolu olmayan, ciddi manada fakirliğin olduğu bir Cumhuriyet söz konusuydu. 95 yıldır başta valiliklerimiz, özel idarelerimiz, büyükşehir ve belediyelerimiz alt yapı sorunlarımızın çözümü noktasında çok ciddi manada gayret göstermektedirler. Malatya Büyükşehir Belediyemiz bünyesinde bulunan MASKİ'nin çalışmalarını büyük bir hayretle, şükran ve heyecanla izliyoruz. Bundan sonraki süreçte de Büyükşehrimizin ve MASKİ'mizin gayretlerine Allah kolaylık versin diyorum. Amacımız daha güzel Malatya, daha güzel Türkiye. Büyükşehir Belediye Başkanımız diyor ki “birlikte yürüyeceğiz”, bizler de kendisine diyoruz ki bizler de sizi takip edeceğiz inşallah” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ise, “Birlikte yürüyeceğiz dedik, evet birlikte yürüyeceğiz. Bunu sadece bir slogan olarak söylemedik. Sahada da birlikte yürüyeceğimizi gösterdik ve gösteriyoruz. Çünkü Malatya hepimizin sevdası, hepimizin aşkı. Biz Malatya'yı ne kadar büyütürsek, ne kadar ülkemizin önde gelen şehirlerinden biri haline getirirsek o derece mutlu oluruz. Geldiğimiz hiçbir noktadan da razı olmayız. Beş olduysa altıyı isteriz, altı olduysa yediyi isteriz, 44'ü isteriz. Bunu şehrimiz için isteriz. Çünkü biz bu şehre aşığız, çünkü biz bu şehre sevdalıyız, çünkü başka bir Malatya yok. MASKİ'miz su ve kanalizasyon işletmesi olarak Türkiye'de örnek ve önde gelen kurumlardan birisidir. Aslında MASKİ olarak daha önceden de vardı ama 2014 yılıyla birlikte Malatya'mızın bütününe hizmet eden bir kurum haline geldi. 2018 yılının başında MASKİ'nin Malatya genelinde yapmış olduğu yatırım tutarı 320 milyon TL. Biz hedef olarak bunu yılsonunda 400 milyona çıkaracağız dedik ve bugün 40 milyon TL'lik yatırımın tanıtımını yapıyoruz. Bu 14 proje bizim 112 Acil Eylem Planımız içerisinde MASKİ ile ilgili verdiğimiz sözler arasında bulunuyor” şeklinde konuştu.

MASKİ Genel Müdürü Ertan Mumcu da, “MASKİ olarak bu yıl içerisinde başladığımız veya başlangıcını devraldığımız yaklaşık 25 yatırımımızdan, bugün 14 tanesini hemşehrilerimizin istifadesine sunmuş olacağız. Malatya genelinde 8 bin 390 kilometre içme suyumuz, 3 bin 390 kilometre kanalizasyon şebeke hattımız ve 199 kilometrelik yağmursuyu kanalının işletilmesi ve arızasından sorumluyuz. Bugün burada 40 milyon TL'lik 14 projemizin tanıtımını yapıyoruz. İnşallah bu yatımlar Malatya'mızın kalkınmasına ve gelişmesine fayda sağlar. MASKİ olarak bundan önce olduğu gibi, bundan sonra yoğun bir tempoyla çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.