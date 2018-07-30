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30 Temmuz 2018 12:43

MASKİ 48 kilometrelik enerji nakil hattı yaptı

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MASKİ), kuyu ve tesislere enerji ulaştırmak için 48 kilometrelik Enerji Nakil Hattı yaptı.

MASKİ 48 kilometrelik enerji nakil hattı yaptı

30 Temmuz 2018 12:43


MASKİ yapılan bazı sondaj ve tesislerin coğrafi ve jeolojik sebeplerle enerji nakil hatlarına uzak olması sorununu, yaptığı 48 kilometrelik Enerji Nakil Hattı yatırımıyla ortadan kaldırdı.


Çalışmalarla ilgili kısa bir açıklama yapan MASKİ Genel Müdürü Ertan Mumcu, "MASKİ olarak dünya standartlarında, kaliteli, sürdürülebilir ve sorunsuz bir altyapı hedefimiz var. Özellikle içmesuyu konusunda Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Hacı Uğur Polat’ın ayrıca bir hassasiyeti var. Bu doğrultuda yüksek ehemmiyetle yaptığımız çalışmalarımız dahilinde içmesuyuna ayrıca önem veriyoruz. Çünkü içmesuyu konusu doğrudan hayati bir konu ve hizmet kesinlikle kesintisiz olmak zorunda. Bu çerçevede enerji nakil hattı yapımlarını gerçekleştiriyor, elektrik olmayan kuyu ve tesislerimize elektrik ulaştırarak içmesuyu hizmetini hızlı ve kesintisiz bir şekilde veriyoruz. Ekiplerimiz zorlu şartlarda, yaz-kış demeden özverili bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Bu doğrultuda 2016 yılında 25 kilometre, 2017’de 17 kilometre, 2018 yılının ilk 6 ayında 6 kilometre, toplamda 48 kilometrelik Enerji Nakil Hattı çalışması gerçekleştirdik. Emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.




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