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24 Temmuz 2018 14:54

MASKİ altyapı çalışmalarına devam ediyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Samanköy, Kendirli ve Suluköy’de 4 kilometrelik içmesuyu alt yapı çalışmalarını sürdürüyor.

MASKİ altyapı çalışmalarına devam ediyor

24 Temmuz 2018 14:54


Çalışmaları yerinde inceleyen MASKİ Genel Müdürü Ertan Mumcu, mevcut hatları yenilediklerini söyledi.


Samanköy, Kendirli ve Suluköy’de alt yapı yenileme çalışmalarının devam ettiğini belirten MASKİ Genel Müdürü Ertan Mumcu, “Yeşilyurt’a bağlı Samanköy, Kendirli ve Suluköy’de alt yapı yenileme çalışmalarımız devam ediyor. Toplamda yaklaşık 4 bin metrelik deplase çalışmamız var. Bunu da İçmesuyu Daire Başkanlığımız kendi ekipleriyle gerçekleştiriyor. Hatları disipline ederken, aynı zamanda daha çok bahçe içlerinde kalmış ve artık vatandaşın bahçe işleriyle uğraşırken ki çalışmaları esnasında sıklıkla şebeke ve hatlara verdiği zararı bertaraf etme adına mevcut hatları da deplase ederek, bahçe dışına çıkarıyoruz. Burada zemine bakıldığında yumuşak gibi görünüyor ama hakikaten yer yer kayalık ve birçok yerde kırıcı marifetiyle çalışıyoruz. Bu da bizim çalışmalarımızı zorlaştırıyor ama bir yandan da hattı yenilerken bu saydığım mahallelerde de abone bağlantılarını da yenilemiş oluyoruz. Su anlamında bölgede özellikle Kendirli ve Samanköy’de güzel çalışmalar yapılıyor. Arkadaşlarımızın ellerine sağlık” diye konuştu.




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