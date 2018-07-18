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18 Temmuz 2018 15:44

MASKİ EBYS İle çevre dostu oldu

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) kullandığı Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) ile kağıttan dijital ortama taşınan işlerle kırtasiye masraflarını minimum düzeye indirerek ekstra iş yükünü ortadan kaldırdı.

MASKİ EBYS İle çevre dostu oldu

18 Temmuz 2018 15:44



MASKİ Genel Müdürlüğü, sahada gerçekleştirdiği altyapı çalışmalarının yanı sıra bilgi işlem altyapısını güçlendirerek, Elektronik Belge Yönetim Sistemini (EBYS) hayata geçirdi. MASKİ EBYS uygulaması ile yazışmaları hızlı ve doğru bir şekilde yapıyor. Bu sistem ile kurum içinde yapılan yazışmalarda kullanılan kağıt israfını önleyerek çevre temizliği ve insan sağlığına katkı sağlıyor. Kurum içi ve dışı yazışmalarımızı hızlandıran bu sistem ile kurumda yapılan tüm yazışmaları elektronik belge olarak bilgisayar ortamında oluşturuyor. Belgeler, elektronik ortamda onaylanıp elektronik imza ile imzalanıyor. Bu sistem sayesinde ekstra iş yükünü ortadan kaldıran MASKİ, kağıttan dijital ortama taşınan işlerle kırtasiye masraflarını minimum düzeye indirdi. Uygulama kurum içinde işlemlerin daha hızlı ve koordineli yapılmasını sağlıyor. MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından 2015 yılında uygulamaya EBYS ile 135 tane ağacın kesilmesi engellendi. Zehirli gazlardan biri olan 38 ton karbondioksitin (CO2) meydana çıkmasının önüne geçildi. Ve 674 kilo litre su tasarrufu sağlandı.




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