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19 Ağustos 2018 15:38

MASKİ ekipleri bayram tatilinde de çalışıyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü bayram tatili süresinde, içmesuyu ve kanalizasyon ekipleriyle hizmet vermeye devam edecek.

MASKİ ekipleri bayram tatilinde de çalışıyor

19 Ağustos 2018 15:38


Malatya’nın en önemli kurumlarından biri olan ve şehrin altyapısına hizmet eden MASKİ Genel Müdürlüğü çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Malatya’ya 7 gün 24 saat hizmet vermek için çalıştıklarını ifade eden MASKİ Genel Müdürü Ertan Mumcu, “9 günlük bayram tatili boyunca toplam 83 ekibimiz sahada hizmet verecek. Bu kapsamda vatandaşlarımız bayram tatilinde de ALO 185 Çağrı Merkezi’mize ulaşabilirler. Bayramımızın huzur içinde geçmesi için tatil boyunca ekiplerimiz sahada olacak. Bu vesileyle; hemşehrilerimizin Kurban Bayramlarını kutlar, bayramın ülkemize birlik, beraberlik ve huzur getirmesini temenni ederim” diye konuştu.




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