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09 Temmuz 2018 16:06

MASKİ Eski Malatya’yı besleyen ana şebeke hattını yeniliyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü’nün Eski Malatya’yı besleyen Melekbaba-Alibaba depolar arası bağlantı ana isale hattı yenileme çalışmaları sürüyor.

MASKİ Eski Malatya’yı besleyen ana şebeke hattını yeniliyor

09 Temmuz 2018 16:06


MASKİ Genel Müdürü Ertan Mumcu, toplam uzunluğu 4 bin 900 metre olan ve 4,4 milyon TL’ye mal olacak Melekbaba- Alibaba depolar arası bağlantı ana isale hattı yenileme çalışmalarını yerinde inceledi.


Ana isale hattının ekonomik ömrünü yitirmesi sebebiyle, fiziki kayıp kaçak oranı yüksek ve arıza sayısı fazla olduğunu kaydeden Mumcu, “Ayrıca arızaların onarılması sonrasında şebekenin basınca binmesiyle hat üzerinde tekrar arıza oluşması dolayısıyla çalışmalara başladık. Melekbaba depomuzdan Eski Malatya’ya su sevkiyatını sağlayan ana ishali hattımızda ciddi bir revizyon yapıyoruz. Bu ana ishali hattımız çelik olup, uzun yıllar önce döşenmiş bir boru. Çoğu yerde fiziki kayıplara neden olan ve Eski Malatya bölgemizdeki 3 depomuzu besleyen bu ana hatta yapacağımız bu yenileme çalışmasıyla inşallah Eski Malatya’daki su rezervlerimizi de bu şekliyle fiziki kayıplardan kurtarmış olacağız. Şuan zorlu şartlarda kendi ekibimizle yapmış olduğumuz çalışmaların olduğu bölgedeyiz. Melekbaba depomuzdan başladık. Yaklaşık bin metresini içme suyu daire başkanlığımızın yapım ekibiyle inşa edeceğiz, kalan yaklaşık 3 bin 900 metrelik kısmı yüklenici firma tamamlayacak. Bu çalışmanın MASKİ’ye maliyeti 4,4 milyon civarında. İnşallah proje tamamlandığında toplamda 8 bin tonluk Alibaba, Karahan ve Karababa depolarımıza suyumuzu daha bol rezervli ulaştırmayı hedefliyoruz. İnşallah bu çalışmamamızı 3 ay gibi bir sürede bitirmeyi planlıyoruz” diye konuştu.




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