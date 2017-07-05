MASKİ, Malatya genelinde sağlıklı yağmursuyu hattını inşa etmeye devam ediyor. Bir yıl öncesine kadar İnönü Mahallesi Kömürtevzi mevkinde yoğun yağışlarda oluşan su birikintisi sorununa, müdahalede bulunan MASKİ, çalışmalar kapsamında Kömürtevzi’ye 540 metrelik yağmursuyu hattı ve 9 adet muayene bacası çalışması yaparak bölgenin yağmursuyu drenaj kanalları problemini çözdü.

Çalışmalardan dolayı MASKİ’ye teşekkür eden Mahalle Muhtarı Abdulgazi Atabey “Bir yıl öncesine kadar mahallemizde yağmursuyu drenaj kanallarının mazgallarından yağan yağmurlar ve eriyen karların geçmesi mümkün değildi. Yoğun yağış olduğu zaman vatandaşımız mağdur oluyordu. Araçların birkaç defa suda kaldığına şahit olduk. Bunun üzerine MASKİ Genel Müdürlüğü’ne başvuruda bulunduk, şikayetlerimizi bildirdik. Kısa sürede mahallemize gelerek incelemeler yaptılar. Hemen çalışmalara başladılar. Çalışmaları tamamladılar. Artık yağmursuyu ağımız güçlendi. Kış mevsiminde yoğun yağışlara rağmen çok şükür hiçbir sıkıntı yaşamadık” diye konuştu.

Malatya’nın altyapısını güçlendirmeye çalıştıklarını kaydeden MASKİ Genel Müdürü Dr. Özgür Özdemir ise , “İnönü Mahallesi Kömürtevzi mevkine 540 metre 800’lük yağmursuyu hattı ve 9 adet parsel bacası çalışması yaptık. Çalışmalar kapsamında mahallemizin yağmursuyu hat sorununu ortadan kaldırdık. Yaptığımız tüm çalışmalarda geleceğimizi sağlam inşa etme doğrultusunda hareket ediyoruz. Vatandaşlarımızın memnuniyetlerini görmek gücümüze güç katıyor. Özveriyle çalışan ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.