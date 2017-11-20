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20 Kasım 2017 13:58

MASKİ Yakınca-Bostanbaşı Mahallesindeki içme suyu çalışmalarında sona yaklaştı

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü Ölçülebilir Alt Bölge(DMA) kapsamında Yakınca-Bostanbaşı Mahallesinde 12,9 milyon TL değerindeki 48,5 kilometrelik içme suyu altyapı çalışmalarında sona yaklaştı.

MASKİ Yakınca-Bostanbaşı Mahallesindeki içme suyu çalışmalarında sona yaklaştı

20 Kasım 2017 13:58


MASKİ Genel Müdürlüğü şehir merkezinde Ölçülebilir Alt Bölge çalışmaları yaparak kayıp-kaçak su kullanımının önüne geçerek Malatya’nın içme suyunu kontrol altına alıyor. Kuruldukları ilk günden beri şehre hizmet edebilmek için çalışmalar yaptıklarını belirten Genel Müdür Doç. Dr. Özgür Özdemir, “Yakınca -Bostanbaşı Mahallesi’nde maliyeti 12,9 milyon TL olan 48,5 kilometrelik içmesuyu altyapı çalışmalarımızda sona yaklaştık. Bin 100 adet abone bağlantısının 700 adedini tamamladık. 6 adet debimetre vana odası çalışmalarımız devam ediyor. Malatya’mızın modern bir altyapıya kavuşması ve Kaptaj’dan gelen kaynak suyunun aynı kaliteyle vatandaşlarımızın musluklarına ulaşması için yatırımlar yapıyoruz. Ölçülebilir Alt Bölge çalışmaları kapsamında Yakınca - Bostanbaşı Mahallemizin içme suyu altyapısını 100 yıl dayanıklı DUKTİL borularla yeniliyoruz. Malatya’nın tamamında gerçekleştirdiğimiz içme suyu, kanalizasyon ve yağmursuyu altyapı çalışmalarıyla şehrimizin altyapı ağını güçlendirerek sağlam gelecek inşa ediyoruz. Çalışma arkadaşlarıma gösterdikleri özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.




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