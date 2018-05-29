Dr. Özgür Özdemir’in yerine Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertan Mumcu atandı.

Malatya Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü’nde gerçekleşen görev değişiklikleriyle ilgili yapılan açıklamada, Ankara ASKİ Genel Müdür Yardımcılığı görevine atanan Genel Müdür Doç. Dr. Özgür Özdemir’in yerine, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertan Mumcu’nun atandığı duyuruldu. Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ve beraberindeki heyetin katılımıyla MASKİ Hizmet Binasında devir teslim töreni gerçekleştirildi.

Konuyla ilgili bilgi veren Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, “Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine başlamam sürecinde, Genel Müdürümüz Doç. Dr. Özgür Özdemir’e Ankara ASKİ’den Genel Müdür Yardımcılığı görevi teklifi gelmesinden dolayı kendisi bundan sonraki süreçte ASKİ’de Genel Müdür Yardımcılığı göreviyle hizmet etmeye devam edecek. MASKİ Genel Müdürlüğü’müzü de Malatyamızın yetiştirdiği, Malatya’mıza Büyükşehir Belediyemizde 9 yıldır hizmet eden Ertan Mumcu kardeşimize devredecek. Kıymetli Genel Müdürümüze Malatyamızda gerçekleştirdiği hizmetlerden dolayı, Malatya Büyükşehir Belediyesi ve şahsım adına teşekkür ediyorum. 2014 yılına kadar su kanalizasyon idaresi müdürlüğümüz vardı. Yalnızca şehir merkezinin içmesuyu, kanalizasyon ve yağmursuyu altyapısına hizmet ediyordu. Büyükşehir süreciyle birlikte 2014 yılında MASKİ Genel Müdürlüğü kuruldu. MASKİ’miz şehrimizin tamamında su ve kanalizasyon açısından hedeflerini belirleyerek çalışmalarını gerçekleştirdi. Kale hariç bütün ilçelerimizde su ve kanalizasyon altyapısını yeniledi. Akçadağ lçesinde çalışmalar tamamlanmak üzere, Arapgir’de çalışmalar hızla ilerliyor. Diğer ilçelerimizin merkezinde altyapı çalışmaları tamamlandı. Battalgazi ve Yeşilyurt ilçelerinde şebekelerin birçoğu yenilendi. MASKİ Genel Müdürlüğümüz, bir yandan sahada çalışmalar gerçekleştirirken bir yandan da kurumsallaşmasını tamamladı. Takdire şayan çalışmalarıyla 30 büyükşehir su ve kanalizasyon idareleri arasında örnek kurum oldu. Başta Genel Müdürümüz olmak üzere emeği geçen bütün daire başkanı kardeşlerime, şube müdürü kardeşlerime ve 780 personeliyle aslanlar gibi sahada mücadele eden tüm MASKİ personeline teşekkür ediyorum. Bundan sonraki süreçte MASKİ’nin sorumluluğunu Ertan Mumcu kardeşimiz devraldı. Ertan Mumcu Genel Müdürümüzün, Sayın Genel Müdürümüzden aldığı bayrağı çok daha ileri noktalara taşıyacağından eminim. Bu bir hizmet mücadelesidir. Biz bu milletin hizmetinde olmakla mükellefiz. Bundan sonraki süreçte de milletimizin hizmetinde olmaya devam edeceğiz. Genel Müdürümüz Doç. Dr. Özgür Özdemir’e bundan sonraki hayatında başarılar diliyorum. Ertan Mumcu Genel Müdürümüzün de bu yeni dönemde çok hayırlı ve doğru kararlar almasını Rabbimden temenni ediyorum” diye konuştu.