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MASKİ'den 13.5 km'lik açık kanal sulama sistemi

MASKİ Genel Müdürlüğü Yeşilyurt ilçesindeki 4 mahallede sürdürdüğü 1.

2 milyon TL maliyetinde, 13.5 kilometre uzunluğundaki açık kanal sulama sistemi yapım çalışmalarında son aşamaya geldi.


Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Malatya genelinde alt yapı yatırımlarına devam ediyor.


Bu kapsamda Fatih, Duruldu, Kuşdoğan ve Kuyulu mahallelerini kapsayan 15 bin dekarlık alana Elementlik Göleti'nden 13.5 kilometre uzunluğundaki açık sulama kanalıyla su ulaştırılacak.


Yapılan çalışmalarla ilgili açıklamada bulunan Kuşdoğan Mahallesi Muhtarı Muharrem Demir, “Bu imkanları sağladığı için devletimiz sağ olsun, var olsun. Kanallarımız yıllar önce harap haldeydi, Büyükşehir Belediyemiz bu duruma el attı ve kanallarımız yapıldı. Arazilerimiz suya kavuştu. DAP kapsamında yapılan bu proje gerçekten önemli bir proje. Bu çalışma sayesinde Fatih, Duruldu, Kuşdoğan ve Kuyulu mahallelerini kapsayan 15 bin dekarlık alana Elementlik Göleti'nden su taşınacak. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Hacı Uğur Polat'a ve MASKİ Genel Müdürümüze teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

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