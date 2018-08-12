5 milyon TL maliyetinde yatırım ile 83 projesini hayata geçirdi.

MASKİ Genel Müdürlüğü kurulduğu günden beri Malatya’nın içmesuyu, kanalizasyon ve yağmursuyu altyapısını güçlendirme çalışmaları yapıyor. Bunu yanı sıra tarımsal sulama için Doğu Anadolu Projesi (DAP) Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından desteklenen sulama projelerini hayata geçiriyor. Yapılan çalışmalarla ilgili bilgilendirme yapan MASKİ Genel Müdürü Ertan Mumcu “Malatya’daki Tarımsal ve Hayvansal Sulama yapımı için projelerimizi hazırlayarak, DAP Bölge Kalkınma İdaresi’ne sunduk. Projemizi kabul eden Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi’nin desteğiyle hayata geçirdik. Bu kapsamda 4 yılda hayata geçirdiğimiz 83 sulama projesinin maliyeti 37,5 milyon TL’dir. Çalışmalarımız kapsamında 91 bin 400 metrelik sulama kanalı inşa ettik. 308 bin 463 metre uzunluğunda kapalı sulama sistemi çalışmalarımızı tamamladık. Toplam 10 tane Hayvan İçmesuyu Göleti yapımı çalışmalarımızın 6 tanesi bitti. 4 tanesinin çalışmaları devam ediyor. Çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyoruz. Bu kapsamda bizlere destek olan DAP Bölge Kalkınma İdaresine, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Hacı Uğur Polat’a teşekkür ederim. Tüm çabamız Malatya’ya hizmet etmek” diye konuştu.