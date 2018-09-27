MASKİ'den 5 bin 700 metrelik kanalizasyon hattı

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Karakaya Baraj Gölü Kültür ve Turizm Gelişim Bölgesi Altyapı Hizmet Birliği (KAYHİB) kapsamında, Karakaya Baraj Gölü'ne sınırı olan ilçelerdeki bazı mahallelerde kanalizasyon hattı yapımı çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamında Yazıhan Ambarcık ve Dedekargın ile Arguvan Gümüşlü'ye toplam 5 bin 700 metre uzunluğunda kanalizasyon hattı inşa edildi. Çalışmalarla ilgili bilgi veren MASKİ Genel Müdürü Ertan Mumcu, “Karakaya Baraj Gölü'ne sınırı bulunan Yazıhan Ambarcık ve Dedekargın ile Arguvan Gümüşlü mahallelerine toplam 5 bin 700 metre uzunluğundaki kanalizasyon hattı inşa çalışmalarımızı tamamladık. Çalışmalarımız kapsamında 3 mahallemize de 500 kişiye hizmet verecek fosseptikler inşa ettik. Bu çalışmalarımızın toplam maliyeti 570 bin TL. Mahallede gerçekleştirdiğimiz kanalizasyon hattı çalışmalarımızla, mahalle halkının daha temiz ve sağlıklı bir çevrede yaşamalarını hedefliyoruz. Karakaya Barajı'nın korunması ve geliştirilmesine katkı sağlamak için çalışmalarımız devam ediyor. MASKİ Genel Müdürlüğü olarak sağlıklı ve modern bir şehir inşa etmek için 7 gün 24 saat hizmet ediyoruz” diye konuştu.