Diğer
Kategoriler
11 Temmuz 2018 13:20

MASKİ’den Arguvan’a 115 km’lik altyapı yatırımı

Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) tarafından Arguvan’a 115 km’lik altyapı yatırımı gerçekleştiriliyor.

MASKİ’den Arguvan’a 115 km’lik altyapı yatırımı

11 Temmuz 2018 13:20


MASKİ Genel Müdürü Ertan Mumcu, Genel Müdür Yardımcıları ve Daire Başkanları ile birlikte Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş’ı ziyaret ederek, ilçede gerçekleştirilen ve planlanan yatırımlar hakkında bilgi alışverişinde bulundu. Mumcu, ayrıca burada MASKİ’nin ekip evini de ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, "Bizler sizlerin ilçelerimizi ziyaret etmesinden çok daha motive oluyoruz. Çünkü sorunlarımızı burada karşılıklı paylaşıyoruz, görüyoruz. Çözüm noktasında birlikte görüş alışverişinde bulunuyoruz. Bugüne kadar MASKİ ile ilgili yapılan çalışmalar gayet olumlu gidiyor. İlçe merkezimizde bir su sıkıntımız oldu birkaç günlük, hemen bu noktada da büyük bir gayret ve çaba sarf edildi. Kaynakta drenaj yapılarak oradan elde edilen su hemen hattımıza verilerek su sıkıntımız giderildi. Çok büyük kriz anlamında sıkıntılarımız yok. Her yerde olduğu gibi, mevsimin de çok kurak geçmesi nedeniyle bazı mezra ve mahallelerimizde içme suyu sıkıntılarımız var. Ekip bu noktada da sıkıntıların giderilmesi için elinden geleni yapıyor. Ben teşekkür ediyorum ve tekrar ilçemize hoş geldiniz diyorum" ifadelerini kullandı. Malatya’nın ilçelerini ziyaret ederek altyapıya dair her şeyi konuşup istişare ettiklerini ifade eden MASKİ Genel Müdürü Ertan Mumcu ise, “İlçelerde en büyük paydaşımız, en büyük çözüm ortağımız olan belediye başkanlarımızı yerinde ziyaret etmek daha anlamlı oluyor. MASKİ Genel Müdürlüğü olarak 2014 yılında ki kuruluş, teşkilatlanma ve ilçe bakım merkezlerini işletme aşamasından bugüne kadar geldiğimiz 3,5 yıl içerisinde özellikle Arguvan’a önemli hizmetler yaptık. Arguvan genelinde yaklaşık 115 bin metrelik, 7.8 milyon maliyetinde alt yapı yatırımını tamamladık. Tamamlanan alt yapı kapsamında Arguvan ilçe merkezimizin yaklaşık 49 bin metrelik, 3.4 milyon TL maliyetinde içmesuyu alt yapısını tamamladık. Yine ilçe genelinde muhtelif ihaleler başlığı altında gerçekleştirilen, kendi ekibimizin yaptığı içme suyu ve kanalizasyon hatları inşasını gerçekleştirdik. Tarımsal sulama anlamında DAP kapsamında ilçe genelinde çalışmalarımız yapıldı. Arguvan ilçemizle ilgili özellikle merkez ilçemizi besleyen, kışın yeteri kadar yağmur ve kar alamayışımızla alakalı yer altı sularında ciddi bir çekilme söz konusu. Arguvanımızda su ve kanalizasyon hizmetleri anlamında inşallah bir-iki düşüncemizle birlikte yer altı sularına daha çok ulaşabilirsek, suyun erişimi noktasında inşallah çözüm düşüncelerimiz var” diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MALATYA HABERLERİ
MALATYA HAVA DURUMU
40
°
C
Sıcak
  • Perşembe
    Sıcak
    40°C
  • Cuma
    Sıcak
    36°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    36°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    34°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç