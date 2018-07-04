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04 Temmuz 2018 14:03

MASKİ’den artan su tüketimi nedeniyle ek tedbirler alındı

MASKİ Genel Müdürü Ertan Mumcu, kayısı hasat dönemiyle birlikte su tüketiminin de yüksek seviyelere çıktığını belirterek, MASKİ olarak vatandaşların mağdur olmamaları için ek tedbirler aldıklarını söyledi.

MASKİ’den artan su tüketimi nedeniyle ek tedbirler alındı

04 Temmuz 2018 14:03


MASKİ Genel Müdürü Mumcu, mevcut su rezervinde herhangi bir sorun bulunmadığını, bazı bölgelerde yaşanan su sıkıntısının artan nüfusla ilgili olduğunu ifade ederek, “Özellikle kayısı üretiminin çok olduğu yerlerde işçi sevkiyatlarıyla birlikte bazı mahalle ve bölgelerde bir su sorunu yaşanmakta. Bu sorunun merkezle hiçbir alakası yok. Çok şükür şuan Kaptaj’dan çıkan suyun yeterliliğinde hiçbir sorun gözükmüyor. Ama özellikle merkez, Akçadağ, Yazıhan gibi kayısı üretiminin yaygın olduğu bölgelerde kayısı sezonundan dolayı bölgeye dışarıdan çalışmak için gelenlerle birlikte nüfusta yaklaşık olarak 25 bin civarında artış oluyor. Bu nedenle suyun kullanımına dair yoğun bir talep var. Bu da özellikle ilgili mahallelerde depolarımızın yerleşik nüfusumuza yetmesine rağmen, dışarıdan gelen bu iş gücüyle birlikte suda biraz sıkıntı yaşanmasına sebep oluyor” şeklinde konuştu.


Bazı bölgelerde yaşanan su sıkıntılarını çözmeye yönelik hazırlıklarını tamamladıklarını da kaydeden Mumcu, “Bununla ilgili hazırlıklarımız tamamdır. Özellikle tankerlerimizle, ilgili depolara harici şebekenin dışında takviye yapıldı. Çünkü su depolarında seviye aniden düşürüyor. Deponun kendini toparlaması için belli bir saat aralığında, yarım güne yakın bir zaman kaybı söz konusu. Bu kaybın önüne geçilmesi için ilgili su tankerlerimizle ilgili mahallelerdeki depolara su naklediyoruz. Yine bu sıkıntıyı bertaraf etmek adına muhtarlarımız, ziraat odamız ve ilçe tarım müdürlükleriyle görüşmelerimiz sonucu buralara ne tür tedbirler alabiliriz yönündeki konuları konuştuk. Yeni araçlar kiraladık. 2 adet 10 tonluk tanker temin ettik. Kayısı işlerinin yoğun olduğu bölgelerden gelecek talepler sonucunda, 5 ve 10 tonluk seyyar su tanklarını talep edilen yerlere götüreceğiz. Bu anlamda hemşerilerimizin su sorununun geçici olduğunu ve kayısı sezonuyla alakalı olduğunu belirtmek isterim” diye konuştu.




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