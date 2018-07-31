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31 Temmuz 2018 15:48

MASKİ’den fatura ödeme kolaylığı

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü vatandaşlara fatura ödeme kolaylığı sağlıyor.

MASKİ’den fatura ödeme kolaylığı

31 Temmuz 2018 15:48


Vatandaşlar Malatya’daki bütün bankalardan otomatik ödeme talimatı vererek su faturalarını ödeyebiliyor.


Kurulduğu günden beri Malatyalılara hizmet sunan ve Malatya’nın sağlam altyapıya kavuşması için dev projeleri hayata geçiren MASKİ Genel Müdürlüğü, çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Gelişen teknolojiyi ve bankacılık sistemlerini yakından takip eden MASKİ vatandaşlara su faturasını ödeme noktasında da kolaylıklar sağlıyor. Malatya’daki tüm bankalarla yaptığı anlaşmalar sonucunda vatandaşlar tek bir ödeme noktasına bağlı kalmadan, sıra beklemeden, gecikme bedeli ödemeden su faturalarını ödeyebiliyorlar. Abonelerin istedikleri bankaya otomatik ödeme talimatı vererek faturalarını son ödeme tarihi geçmeden, faiz ödemeden kolaylıkla ödeyebiliyorlar. Ayrıca PTT noktalarında işlem ücreti alınmadan fatura tahsilatı yapılıyor. Veznelerde su faturası ödemek isteyen vatandaşlar için MASKİ Su Tahsilat vezneleri de faaliyetlerine devam ediyor. MASKİ’ye ait ödeme noktaları: “Büyükşehir Belediyesi, Battalgazi Belediyesi, Akpınar Şubesi (SOS Binası), Çilesiz Otobüs Durağı” adreslerinde bulunuyor. Ödeme noktalarını ve bankaları kullanamayan vatandaşlar www.maski.gov.tr internet adresinden online olarak faturalarını ödeyebiliyorlar.




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