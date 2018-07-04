8 milyonluk 76 km altyapı çalışması gerçekleştiriliyor.

MASKİ Genel Müdürü Ertan Mumcu, Genel Müdür Yardımcıları ve Daire Başkanları, Kale Belediye Başkanı Cemal Akdemir’i ziyaret ederek, ilçede gerçekleştirilen ve planlanan yatırımlar hakkında bilgi alışverişinde bulundular.

MASKİ Genel Müdürü, Genel Müdür Yardımcıları ve Daire Başkanlarına teşekkür ederek sözlerine başlayan Kale Belediye Başkanı Cemal Akdemir, “Sorunları yerinde incelemek için buradasınız bu bizim için çok güzel bir duygu. Sayın Genel Müdürüz geçmişten beri geldiği her makamda görevini en iyi şekilde ifa etmiş, beyefendi duruşuyla her zaman takdir kazanmıştır. Kendilerine bizleri ziyaret ederek, ilçemizin altyapısıyla ilgili çalışmalar yaptıkları için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Malatya’nın 11 ilçesini ziyaret ederek altyapıya dair her şeyi konuşup istişare ettiklerini ifade eden MASKİ Genel Müdürü Ertan Mumcu ise, “Kale 5 bin 133 nüfusa sahip olan çok şirin bir ilçemiz. MASKİ Genel Müdürlüğü olarak Kale İlçemize son 4 yılda yaklaşık 28 kilometre içmesuyu ve 7 kilometre kanalizasyon altyapısı inşa ettik. Böylece maliyeti yaklaşık 2.5 milyon lira olan 35 kilometre altyapı çalışmasını ilçemize kazandırdık. Diğer yandan Kale İlçemiz için planladığımız projelerimiz var. Kale kayısı üreticiliğinin yoğun yapıldığı bir ilçemiz. Bu kulvarda tarımsal sulamaya destek sağlamak için 1.2 milyonluk güneş enerji projemizi hazırladık. DAP üzerinden temin ettiğimiz içmesuyu boruları ile birlikte yaklaşık 4 milyon civarında bu alanda DAP üzerinden Kale İlçemize sunduğumuz katkılar var. Böylece tamamladığımız ve planladığımız projelerimizle beraber Kale’ye toplamda yaklaşık 8.8 milyonluk 76 kilometrelik altyapı çalışması gerçekleştireceğiz. MASKİ Genel Müdürlüğü olarak Kale İlçemize inşallah bundan sonrada zaman, maliyet ve süreç içerisinde sorumluluğumuzda olan talep ve arzuları gücümüz yettiği nispette sıra ile yapacağız. Bu konuda karşılıklı istişarede bulunacağız” diye konuştu.