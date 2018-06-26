5 milyon TL maliyetinde içme suyu yatırımı yapılacak.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ve MASKİ Genel Müdürü Ertan Mumcu, Pütürge İlçesi Gertan Mahallesi’nde gerçekleştirilen ve Türkiye’de bir ilk olan 470 metrelik yatay sondaj çalışmalarını yerinde inceledi.

Arazi şartlarının zor olduğu bölgelerde dahi çalışmalar yaparak vatandaşlara hizmet sunduklarını ifade eden MASKİ Genel Müdürü Ertan Mumcu, “Tepehan Mahallesi, merkez, Sezerler, Solhan, Güldiken, Çamçirik, Hakverdi, Dikilitaş Sokak, Nohutlu Mahallesi, Üran Sokak, Gökçeli (Gertan) Mahallesi, Zevan, Kavak, Tüm, Beşikan ve Yeni Sokak, Uzuntaş Mahallesi Yolüstü Sokak, Belen, Taşmış Mahallesi ve Pütürge merkez mahallelerini kapsayan çalışmalar yapıyoruz. Yerleşik nüfusu 9 bin 637 olan ve yazın bu rakamın yaklaşık 27 bin olduğu mahallelerimizin büyük çoğunluğu sondaj kuyularından temin edilen içmesularını kullanıyor. Gölçukur mevkiindeki kaptajda çalışmalar gerçekleştiriyoruz. MASKİ Genel Müdürlüğü olarak bu mahallelerimiz için Gölçukur Mevkiinde bulunan su kaynaklarından, cazibeli su temin ederek daha kaliteli içmesuyunu vatandaşlarımızın musluklarına ulaştıracağız. Bunu için kurumumuzca bahse konu kaynaklardan saniyede 30 litre su tahsisi yapılacak olan proje işlemlerini tamamladık. Sahada çalışmalara başladık” şeklinde konuştu.

Bölgede incelemelerde bulunarak çalışmalarla ilgili bilgi alan Başkan Hacı Uğur Polat ise, “Pütürge İlçesi Tepehan Bölgesindeki mahallelerimizin büyük çoğunluğunun içmesuyunu temin edeceğimiz, 5.5 milyon TL maliyetindeki 29 bin 530 metrelik içmesuyu hattı çalışmalarını yerinde inceledik. Bu bölgenin arazisinin zorlu şartlarına rağmen MASKİ’miz özverili çalışmalar sergiliyor. Söz konusu bölgede 470 metrelik yatay sondaj çalışması gerçekleştireceğiz. Bu yatay sondaj çalışmalarımızla yerin altından içmesuyu hattı inşa edeceğiz. 470 metrelik yatay sondaj çalışmamızla Türkiye’de bir ilke daha imza atacağız. Çalışmalarımızın öncesinde 17 üniteye terfili sistemle içmesuyu temin ediliyordu. Yıllık işletme maliyeti 250 bin civarında olan bu sistemle motorlarla yüksek basınç uygulanarak su veriliyordu. Bu durum enerji israfına sebep oluyordu. Yaptığımız bu proje ile büyük çoğunluğu terfili sistem olan içmesuyu kaynaklarının terfi maliyetleri ortadan kaldırarak, hem cazibeli sistemle içme ve kullanma suyu temin edilecek hem de enerji tasarrufu yapacağız. Malatya’nın modern ve daha yaşanılabilir bir şehir olması için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Malatya merkez ve ilçelerinin altyapısını yenileyen ve her eve temiz içmesuyu ulaştırmak için özveriyle çalışan MASKİ personelini tebrik ediyorum. Malatya merkez ve ilçelerde altyapı yenileme çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz” diye konuştu.