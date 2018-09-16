MASKİ'den rögar ve mazgal temizliği

Şehir merkezinde bulunan yağmursuyu mazgal ve kanalizasyon rögarlarda biriken hafriyat, çöp atığı pis su ve diğer atıklar temizleniyor.

Kış aylarının gelmesiyle kanalizasyon ve yağmursuyu hatlarında temizlik çalışmaları yapan MASKİ Genel Müdürlüğü kanallarda biriken pislikleri de temizleyerek kanalların tıkmamasını önlüyor. Şehrin birçok noktasında birbirinden farklı alanlarda faaliyet sürdüren MASKİ ekipleri mazgallarda temizlik çalışmaları yapıyor. Yapılan mazgal temizliği çalışmaları ile yağış anında oluşabilecek taşkınlar önleniyor. Rögar ve mazgal temizleme çalışmalarıyla ilgili bilgi veren MASKİ Genel Müdürü Ertan Mumcu, “Kurumumuzun mazgal temizleme çalışmalarında, cadde ve sokaklar üzerindeki yağmur suyu kanallarındaki mazgallar kaldırılıp, içlerinde biriken kum, kâğıt, yaprak, izmarit gibi yabancı maddeler ekiplerimizin özverili çalışmalarıyla temizleniyor. Kanalizasyon şebekeleri için gerçekleştirdiğimiz rögar temizleme çalışmaları esnasında kanalizasyonlardan pet şişeler, çöp poşetleri gibi birçok yabancı madde çıkardık. Kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarında yaşanan bu durum, şehir hayatını olumsuz etkilemekle birlikte şebekelere de zarar vermektedir. MASKİ Genel Müdürlüğü olarak bu durumu önlemek için çalışmalar gerçekleştiriyoruz” diye konuştu.

Mumcu, sorun oluşturan bu durumun yaşanmaması için vatandaşların mazgal temizliği konusunda Alo 185 Çağrı Merkezini arayabileceklerini paylaştı.