Konuyla ilgili açıklama yapılan açıklamada, “Apartman, hastane, öğrenci yurtları, okullar, dershaneler, toplu gıda üretim, satış ve tüketim yerleri, oteller, AVM’ler kullandıkları su depolarının temizliğini 6 ayda bir yaptırmaları gerekmektedir. Depoların uzun süre temizlik ve dezenfektesinin yapılmaması sonucunda; çamurlaşma, dökülme, paslanma, suda renk, koku ve bakteri oluşumu gibi sorunlara meydana gelebilmektedir. Bu durum suyun içilebilirlik ve kullanılabilirlik özelliğini yok ediyor. Ayrıca kirli depolar sağlımızı da tehdit etmektedir. Pis depolardaki sular, tifo, kolera, sarılık, hepatit ve benzeri bulaşıcı hastalıklara sebep olabiliyor. Depo yüzeyleri, basınçlı makine ve kir sökücü aparatlar kullanılarak profesyonel ekiplerimiz tarafından yıkandıktan sonra kirli su dışarı atılmaktadır. Kurumumuz tarafından ücret karşılığı yapılan depo temizliği işlemleri için vatandaşlarımız Genel Müdürlüğümüze başvurmaları gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.